Hırvat lider Milanovic, 13 yıllık AB üyeliğini sorgularken referandumu delilik buldu

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovi, ülkesinin ekonomik büyümesini Sırbistan'la karşılaştırarak 13 yıllık AB üyeliğinin ulusal çıkarlara katkısının tartışılması gerektiğini belirtti. Milanovic, "Hırvatistan'ın AB üyeliğinden ne elde ettiğini sorgulamamız gerekiyor" dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, dün Zagreb Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kuruluşunun 64. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada AB üyeliğinin güvenlik ve ekonomik refah açısından getirilerinin sorgulanmasını istedi. Hırvatistan'ın daha önce dahilinde bulunduğu Avusturya-Macaristan ve Yugoslavya dönemlerindeki tarihi süreçlerine gönderme yaparak ülkenin 13 yıldır da AB üyesi olduğuna dikkat çeken Milanovic, "AB üyeliğimizin etiketinde yazılı bir son kullanma tarihi yok. Ne kadar sürerse o kadar sürecek. Bu nedenle kalıcı ve sürekli olan ulusal çıkarlarımız açısından kendimize bu soruları sormamız gerekiyor" dedi. Hırvat lider, "AB'den ayrılmak için bir referandum düzenlemek ne gerçekçi ne de akıllıca olur. Hatta günümüz şartlarında bu, delilik olur. Ancak bunları sormak ve bu sorulara cevap vermek gerekli. Hırvatistan'ın AB üyeliğinden ne elde ettiğini sorgulamamız gerekiyor" diye konuştu.

AB'den gelen fonlara rağmen, Sırbistan'ın daha fazla büyüme kaydettiğine dikkat çekti

Hırvatistan'ın son 10 yılda yıllık bazda ortalama yüzde 2,5 oranında ekonomik büyüme kaydettiğini söyleyen Milanovic, "Bu, yararlandığımız tüm AB fonlarına rağmen bu şekilde. Üstelik bunlar deprem, sel, salgın ve evlerin harap olması gibi bir takım olumsuzluklar sonucu ülkemize gelen olağanüstü fonlardı. Aksi takdirde daha az para gelecekti. (Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in iktidarı kaybetmesinin ardından) 12 yıllık esaretten kurtulduğu söylenen komşu Sırbistan, Vucic yönetiminde Hırvatistan'la tamamen aynı, hatta ondalık olarak bir puan daha yüksek ortalama yıllık büyüme elde etti. Üstelik bunu kayda değer miktarda Avrupa parası olmadan, bir miktar Çin ve çok daha az Rus parasıyla yaptı" dedi.

Bu verilerin Hırvatistan'ın ileride yönünü bulurken anlam taşıması gerektiğini vurgulayan Milanovic, AB'nin dış politikasını da sorguladığı konuşmasında, "AB'nin hukuki metinlerinde hiçbir şey değişmedi ve değişmeyecek. Çünkü bu değişiklikleri yapmak imkansız. Artık gerekli çoğunluklar yok. Bir zamanlar varılan türden uzlaşmaları sağlayacak mekanizmalar yok. Bu uzlaşmalar, belirli bir tarihi dönemde sağlanmıştı. Süreç 1987'de Avrupa Tek Senedi (Single European Act) ve tek pazarın tamamlanmasıyla başladı. Yalnızca 5 yıl sonra Maastricht ve bütünleşmenin yeni bir aşaması geldi. Sonra, bir devlete doğru ilerleme devam etti. Ancak ben böyle bir devlete ait olmak istemiyorum. Çünkü bu bir devlet değil ve devlet olamaz. Bu şekilde tasarlanmadı. Ortak dış politikası yok" ifadelerine yer verdi.

"Bunun bedeli, Hırvat dış politikası diye bir şeyin olmaması"

Hırvat lider, "Bunun bedeli, Hırvat dış politikası diye bir şeyin var olmaması. Bu bizi tatmin ediyor mu? Pek çok konuda sessiz kalıyor olmamız bizi tatmin ediyor mu? Uluslararası platformlarda bizi bu görevlere halkın doğrudan yetkisini almadan gelen eski siyasetçilerin temsil etmesi bizi tatmin ediyor mu? Bunun, özellikle de sahip oldukları yetkiler düşünüldüğünde, demokrasiyle hiçbir alakası yok" ifadelerini kullandı. Milanoviç, isim vermeden "AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı yaparken AB Yüksek Temsilciliği makamında Federica Mogherini vardı, ondan önce Catherine Ashton vardı, uzlaşmayla seçilmişlerdi. Ne söylendiğine çok dikkat edilirdi. Bu kişiler her zaman ellerini frende tutar, Avrupa Konseyine bilgi vermek üzere en son gelirlerdi. Hiçbir tartışma çıkarmaz, seslerini yükseltmez, kendi dünya görüşlerini ve küçük kişisel gündemlerini dayatmazlardı. O zaman İngiltere ve İtalya gibi büyük ülkelerden geliyorlardı. Şimdi küçük ülkelerden geliyorlar. Bu bizi tatmin ediyor mu" diye sordu.

Hırvatistan'ın AB'den önemli miktarda fon alabilmesinin ancak olağanüstü şartlarda mümkün olabileceğini de ifade eden Milanovic, "Tanrı korusun, yine bir salgın, sel, deprem ya da benzeri bir şey olacak da birkaç euro daha alıp bununla böyle binaları yenileyeceğiz diye mi bekleyeceğiz? Bu iyi bir şey ama bundan öteye geçmiyor" dedi.

Hırvatistan'ın aslında AB çerçevesinde aldığı fonların parasını da kendisi ödediğini savunan Milanovic, "Parayı kendimize biz ödüyoruz. Daha doğrusu bizim adımıza üçüncü bir kişi, kendi paramıza nasıl ulaşacağımıza karar veriyor. Diğer yandan, ileride bu paramızın örneğin Sırbistan'a veya Karadağ'a gitmesi, onların da kendilerini aşağılanmış hissetmemesi ihtimali de keyif verici" ifadelerini kullandı.