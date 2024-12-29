Hırvatistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Başladı - Son Dakika
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Politika

Hırvatistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Başladı

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı; 3.7 milyon seçmen oy kullanacak.

29.12.2024 10:55
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Balkan ülkesi Hırvatistan'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanmaya başladı.

Hırvatistan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana 8'incisi gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde Hırvatistan'da ve yurt dışındaki 38 ülkede 18 yaşın üzerindeki toplam 3 milyon 762 bin 224 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek. Toplam 6 bin 755 seçim merkezinde sandık başına gidebilecek olan seçimde yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00'da sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimi, Avrupa Birliği ve NATO üyesi Hırvatistan'da bu yıl gerçekleştirilen genel seçimler ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından yapılan üçüncü seçim olma özelliği taşıyor.

Hırvatistan'da cumhurbaşkanları 5 yıl süreyle hizmet veriyor ve her aday en fazla iki defa seçilebiliyor.

"Hırvatistan'ın Donald Trump'ı" favori gösteriliyor

Hırvatistan'da gerçekleştirilen son kamuoyu yoklamaları, seçimde mücadelenin Sosyal Demokrat Parti (SDP) tarafından desteklenen mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile iktidar partisi Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) tarafından desteklenen Dragan Primorac arasında geçeceğini gösteriyor. Anketlere göre uluslararası basın tarafından "Hırvatistan'ın Donald Trump'ı" olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in oy oranı yaklaşık yüzde 39 seviyesinde iken eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac'ın oy oranı yaklaşık yüzde 24 seviyesinde bulunuyor.

Sekiz adayın yarıştığı seçime ilişkin anketlere göre bağımsız aday Marija Selak Raspudic yüzde 10, Yapabiliriz! (Moemo!) hareketi tarafından desteklenen Ivana Kekin yaklaşık yüzde 8, Köprü (Most) hareketinin adayı Miro Bulj yüzde 3,6, DOMINO hareketinin adayı Branka Lozo yüzde 2,2 ve bağımsız adaylar Tomislav Jonjic ve Niko Tokic Kartelo ise yüzde 2 ve altındaki oranlarda oy alıyor.

İkinci tur 12 Ocak'ta

Seçimin ilk turunda adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde seçim ikinci tura kalacak. Ülkenin yeni cumhurbaşkanı, ilk turda en yüksek oy oranına sahip iki adayın yarışacağı 12 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ikinci turda belirlenecek.

Oy kullanma işleminin saat 19.00 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte sandık çıkış anketlerinin yayınlanması, saat 20.00 itibarıyla ise resmi olmayan ilk sonuçların belli olması bekleniyor.

Hırvatistan'da bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 22 Aralık 2019 tarihinde yapılmış ve seçimi 5 Ocak 2020'de yapılan ikinci turda eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic'i mağlup eden Zoran Milanovic kazanmıştı. - ZAGREB

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hırvatistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Başladı - Son Dakika

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