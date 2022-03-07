Hisarcık Belediyesi'nden eğitime destek - Son Dakika
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Hisarcık Belediyesi'nden eğitime destek

07.03.2022 11:47
Hisarcık Belediyesi'nden eğitime destek

Hisarcık Belediyesinin Atatürk İlkokulu bahçesinde başlattığı kilitli parke döşeme, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Hisarcık Belediyesinin Atatürk İlkokulu bahçesinde başlattığı kilitli parke döşeme, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından Atatürk İlkokulunun bahçesine ve okul binası çevresine yaklaşık 850 metrekare alana kilitli parke taşı döşeme yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Eğitim ve öğretim için mesai kavramı gözetmeden çalışan belediye ekiplerimi tebrik ediyorum. Güçlendirilmesi tamamlanan Atatürk İlkokulu bahçesinde kilitli parke döşeme, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmak üzere. Öğrencilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık Belediyesi'nden eğitime destek
Hisarcık Belediyesi'nden eğitime destek

YORUMLAR
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Hisarcık, Okul, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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