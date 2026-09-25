Hisarcık'ta AK Parti danışma toplantısı Adil Biçer'in katılımıyla yapıldı - Son Dakika
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Hisarcık'ta AK Parti danışma toplantısı Adil Biçer'in katılımıyla yapıldı

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Hisarcık\'ta AK Parti danışma toplantısı Adil Biçer\'in katılımıyla yapıldı
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AK Parti Hisarcık İlçe Başkanlığında, Kütahya Milletvekili Adil Biçer'in katılımıyla Daraltılmış İlçe Danışma Toplantısı yapıldı. Toplantıda ilçe çalışmaları ve talepler istişare edildi; Başkan Abdullah Akbulut, birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanlığında, Kütahya Milletvekili Adil Biçer'in katılımıyla Daraltılmış İlçe Danışma Toplantısı gerçekleştirildi.

Parti binasında düzenlenen toplantıya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çalışkan, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Çümen, Belediye Meclis Üyesi Ayşe Uludoğan, yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda Hisarcık'ta yürütülen çalışmalar, vatandaşlardan gelen talepler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alınarak istişarelerde bulunuldu.

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, birlik ve beraberlik içerisinde ilçe için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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