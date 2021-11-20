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Hisarcık'ta Muhtarlara Fidan Dikim Sertifikası - Son Dakika

Hisarcık'ta Muhtarlara Fidan Dikim Sertifikası

20.11.2021 11:05
Hisarcık'ta Muhtarlara Fidan Dikim Sertifikası

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına Fidan Dikim Sertifikası verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına Fidan Dikim Sertifikası verildiği bildirildi.

19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle İçişleri Bakanlığınca Ankara'nın Çubuk İlçesi Yıldırım Evci Mahallesi'nde mahalle ve köy muhtarları adına fidan dikilmişti.

O günün anısına hazırlanan Fidan Dikim Sertifikaları Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen programda Hisarcık ilçesindeki köy ve mahalle muhtarlarına Kaymakam Didem Dinç Özay tarafından takdim edildi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta Muhtarlara Fidan Dikim Sertifikası
Hisarcık'ta Muhtarlara Fidan Dikim Sertifikası

Hisarcık, Kütahya, Ankara, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hisarcık'ta Muhtarlara Fidan Dikim Sertifikası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hisarcık'ta Muhtarlara Fidan Dikim Sertifikası - Son Dakika
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