Hizan'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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Hizan'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

10.03.2022 16:25
Hizan'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Kaymakam Muhammed İkbal Yelek başkanlığında yapılan toplantıda, Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın 5 ana hedefi üzerinde duruldu. "Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla yeni dönemin şiddetle mücadele yol haritasını 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırıldığını belirten Kaymakam Yelek, kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. Kadının mutlu ve huzurlu olmadığı bir dünyanın mutluluğu ile huzurundan söz edilmeyeceğini belirten Kaymakam Yelek, "Kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alan Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) yaygınlaştırmak için de kurumların topyekün bir gayret içerisinde bulunarak bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam etmesi gerekir" dedi. - BİTLİS

Hizan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Hizan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı

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Muhammed İkbal, Bitlis, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hizan'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizan'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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