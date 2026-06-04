Hizbullah: Direniş Sürecek - Son Dakika
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Hizbullah: Direniş Sürecek

04.06.2026 17:35
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Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail saldırıları devam ettiği sürece direnişin devam edeceğini belirtti.

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail'e karşı direnişin devam edeceğini, işgal ve Lübnan topraklarına yönelik saldırılar sürdüğü sürece İsrail yerleşimlerinin de güvende olmayacağını ifade etti.

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail ile Lübnan hükümeti arasındaki müzarelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kasım, "Bizim tek derdimiz saldırganlığın tamamen sona ermesi, ateşkes ve İsrail'in çekilmesidir. İşgal var olduğu sürece direniş devam edecektir" dedi. Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını temel hedef olarak belirleyen herhangi bir anlaşmanın "Lübnan'ın gücünü ortadan kaldıracağını, varlığını tehdit edeceğini ve İsrail'in savaş yoluyla başaramadığını siyaset yoluyla başarmasına izin vereceğini" dile getirdi. Lübnan köyleri saldırı altında olduğu sürece İsrail yerleşimlerinin de güvenli olmayacağını vurgulayan Kasım, "Hiç kimseye saldırganlığa direnmeme ve karşılık vermeme sözü vermedik. Saldırganlık devam ettiği sürece sahip olduğumuz tüm güçle karşı koyacağız ve karar verdiğimiz, yapabildiğimiz her yerde vuracağız. Köylerimiz güvensiz, bombalanmış, yıkılmış ve insanlarımız öldürüldümüş olduğu sürece onların yerleşim yerleri de güvende olmayacak" şeklinde konuştu. Kasım, Lübnan genelinde kapsamlı bir ateşkes, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi, tutukluların serbest bırakılması, yerinden edilen sivillerin evlerine geri dönmesi ve yeniden yapılanma çalışmaları yürütlmesi çağrısında bulundu. Lübnanlı yetkililere İsrail saldırılarına karşı "ulusal birliği güçlendirme" çağrısında da bulunan Kasım, Lübnan hükümetinin gerçekleştirdiği müzakereleri eleştirerek bunların "etkisiz ve Lübnan'ın egemenlik çıkarlarına aykırı" olduğunu belirtti. Kasım, "Yetkililere, doğrudan müzakereler adı verilen bu saçmalığı ve hakareti durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Böylece tüm halkı sizin yönetiminiz altında egemen bir devlet seçeneği etrafında bir araya getirerek daha güçlü olabilirsiniz ve düşmanlar kaçınılmaz olarak buna boyun eğecektir" dedi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hizbullah: Direniş Sürecek - Son Dakika

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