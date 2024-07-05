Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas heyeti ile Gazze görüşmeleri için bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas heyeti ile Gazze görüşmeleri için bir araya geldi

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas heyeti ile Gazze'deki son gelişmeleri ve İsrail-Hamas müzakerelerini ele almak üzere bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırganlığın sona erdirilmesi için öneriler tartışıldı.

05.07.2024 13:37
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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Gazze'yi görüşmek üzere Hamas heyeti ile bir araya geldi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Gazze görüşmeleri için Hamas heyeti ile bir araya geldi. Hamas Siyasi Bürp üyesi Khalil al-Hayya ile Nasrallah arasında gerçekleştirilen görüşmede Gazze'deki son gelişmelerin yanı sıra İsrail-Hamas müzakereleri ele alındı. Hizbullah ile Hamas arasında sürekli bir koordinasyonun gerekliliği vurgulanan görüşmede "Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırganlığın sona erdirilmesi" için öneriler tartışıldı.

MOSSAD Başkanı tek başına Doha'ya gidiyor

MOSSAD Başkanı David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile görüşmek üzere başkent Doha'ya gidiyor. Müzakere heyeti olmadan Katar'a ziyaret edecek olan Barnea'nın görüşmede Hamas ile rehine ve ateşkes anlaşmasını ele alması bekleniyor.

İsrail'in müzakere ekibinde yer alan İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) kilit ismi Tümgeneral Nitzan Alon'ın Barnea'ya eşlik etmemesi dikkat çekti.

İsrail, Han Yunus'u vurdu

İsrail, Filistin saldırılarını aralıksız sürdürüyor. İsrail ordusunun Han Yunus'un Bani Suheila kasabasında Radwan ailesinin yaşadığı evi hedef aldı. Saldırıda evli çift hayatını kaybetti. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas heyeti ile Gazze görüşmeleri için bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas heyeti ile Gazze görüşmeleri için bir araya geldi - Son Dakika
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