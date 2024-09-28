Hizbullah'ta Yeni Lider Adayı: Haşim Safiyuddin - Son Dakika
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Politika

Hizbullah'ta Yeni Lider Adayı: Haşim Safiyuddin

Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından kuzeni Haşim Safiyuddin, Hizbullah liderliği için öne çıktı.

28.09.2024 17:50
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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından yerine kuzeni Haşim Safiyuddin'in geçebileceği belirtiliyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından gözler yerine geçecek isme çevrildi. Nasrallah'ın halefi olarak görülen kuzeni Haşim Safiyuddin, Hizbullah'ın yeni lideri olarak öne çıkıyor. Hizbullah'ın yürütme kurulu başkanı olarak grubun siyasi işlerini denetleyen Safiyuddin, ayrıca grubun askeri operasyonlarını yöneten Cihat Konseyi'nde de yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında terörist ilan edilen Safiyuddin, kamuoyuna yaptığı açıklamalarla çoğunlukla askeri duruşunu ve Filistin davasına olan bağlılığını yansıtıyor.

Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın bölgesel askeri güce dönüşmesine öncülük etti

Beyrut'ta 1960 yılında doğan Hasan Nasrallah, 1992 yılında Hizbullah'ın lideri oldu. Nasrallah İsrail ile onlarca yıl süren çatışmalara liderlik ve Hizbullah'ın bölgesel etkiye sahip bir askeri güce dönüşmesine öncülük etti. Nasrallah Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık bir yıllık çatışma döneminde Filistinli müttefiki Hamas'ı desteklemek için Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ateş açarak bölgesel nüfuzunu bir kez daha ortaya koydu, Yemenli ve Iraklı gruplar da "direniş ekseni" şemsiyesi altında faaliyet göstererek Hizbullah'ı takip etti.

Nasrallah'ın selefi Seyyid Abbas el- Musavi de İsrail saldırısıyla 1992'de öldürülmüştü. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Hasan Nasrallah, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, beyrut, Dünya, Son Dakika

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