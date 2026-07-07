Hollanda Başbakanı Jetten Ankara'ya Geldi

NATO Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara'ya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi devam ediyor. Zirve çerçevesinde Hollanda Başbakanı Rob Jetten'i taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı. Jetten'i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. - ANKARA