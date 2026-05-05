Honaz\'a 7,4 milyonluk yeni altyapı kazandırılıyor

05.05.2026 13:57  Güncelleme: 13:58
Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Honaz ilçesinin içme suyu sorununu kökten çözecek 7,4 milyon TL'lik altyapı projesini tamamlayarak hizmete sundu. Yeni iletim hattı ile Menteşe ve Afşinbey mahalleleri kesintisiz ve sağlıklı suya kavuştu.

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, kentin dört bir yanındaki altyapı seferberliğini Honaz ilçesinde sürdürüyor. İlçenin içme suyu kapasitesini artırmak ve modern bir sisteme kavuşturmak amacıyla başlatılan projede, toplam 6.800 metre uzunluğunda yeni iletim hattı inşa edildi. En son teknoloji ve uzun ömürlü malzemelerin kullanıldığı çalışma kapsamında; Honaz merkezden Menteşe ve Afşinbey mahallelerine kadar uzanan güzergahta hat döşeme, bağlantı ve test işlemleri başarıyla sonuçlandırıldı.

Basınç sorunları giderildi, kesintisiz su sağlandı

Honaz ilçesinde hayata geçirilen 7,4 milyon TL'lik yatırım, bölgenin önümüzdeki uzun yıllar boyunca içme suyu ihtiyacını sorunsuz bir şekilde karşılayacak. Özellikle yaz mevsiminde artan su tüketimine bağlı olarak yaşanan basınç düşüklüğü ve yetersizlik problemleri, bu yatırımla birlikte tarih oldu. Yeni devreye alınan sistemle birlikte, mahallelerin su sistemi yeni hat üzerinden beslenerek ideal basınç seviyesine ulaştırıldı. Herhangi bir arıza ve yetersizliklerin önüne geçilerek 7/24 kesintisiz su akışı sağlandı. Modern boru hatları sayesinde bölge halkına daha nitelikli ve hijyenik içme suyu ulaştırılması güvence altına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

