Honaz Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Miting Düzenledi

Honaz Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı düzenlediği mitingde, "Bizim sloganımız "Honaz'ımızın huzuru için." Honaz'ın huzuru bozulsun mu?" dedi.
Honaz Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Honaz Belediye Başkan Adayı Yüksel Kepenek Çarşı Meydanında miting düzenlendi. Kalabalık katılımın olduğu mitingde coşku ise bir hayli yoğundu. Honaz'ı Türkiye'nin bir değeri yapabilmek amacıyla ilk günden itibaren çalıştıklarını ifade eden Başkan Kepenek, "Honaz Belediyesi'nde çalışan tüm çalışanlarımız hem mutluluk içinde hem huzur için hem de yüksek müreffeh içinde. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayız. Bizim arkamızda sizler varsınız. Göreve geldiğimizde Fizik Tedavi Merkezi var mıydı? Fizik Tedavi Merkezi'nde 2 bin 170 hasta tedavi oldu. Onlar olsaydı vallahi ücret alırlardı, biz almadık. Biz göreve geldiğimizde Honaz eğitim alanında 19 ilçe arasında 19. Sıradaydı. Şimdi 6. Sıradayız. Bu gariban Honaz 27 kente ürettiği fideyi gönderdi" dedi.
"Honaz'ın huzuru bozulsun mu?"
Yeni dönemde göreve gelmeleri halinde çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek konuşmasında huzur vurgusu yapan Başkan Kepenek, "Bizim sloganımız "Honaz'ımızın huzuru için." Honaz'ın huzuru bozulsun mu? Belediyeye girerken güneşli gözlüklü adamlardan geçerek oraya gitmek ister misiniz? Sizin evladınıza, kardeşinize kolayca gelip derdinizi anlatabilirsiniz. Yapacak çok projemiz var. 2014 seçimlerinde "98 dev proje" deyip, 8 proje yapanlardan olmayacağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
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