Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek: Narin hepimizi derinden yaraladı - Son Dakika
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Politika

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek: Narin hepimizi derinden yaraladı

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek: Narin hepimizi derinden yaraladı

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Diyarbakır'da öldürülen Narin'in tüm Türkiye'yi derinden yaraladığını belirterek, '8 yaşındaki bir kız çocuğumuza amcası ve aile fertleri tarafından böyle akıl almaz şeylerin yaşatılması kabul edilir bir şey değil' dedi.

11.09.2024 10:01  Güncelleme: 10:02
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DENİZLİ (İHA) – Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Diyarbakır'da öldürülen Narin'in tüm Türkiye'yi derinden yaraladığını belirterek, "8 yaşındaki bir kız çocuğumuza amcası ve aile fertleri tarafından böyle akıl almaz şeylerin yaşatılması kabul edilir bir şey değil" dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, otomobil kulübü üyelerini Göz Mesire Alanında düzenledikleri etkinlikte yalnız bırakmadı. Kulüp üyeleriyle bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Başkan Kepenek, "Farklı iş kollarında çalışan, farklı siyasi görüşlere sahip insanlar kulüp çatısı altında bir araya gelmişler, çok güzel etkinliklere imza atıyorlar. Bu günde geleneksel piknikleri için ilçemizi seçmişler kendilerine hoş geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz ayaklarınıza sağlık. Göz Piknik alanı çok güzel bir yer. Belediye olarak buranın güzelliğine güzellik katmak için yeni bir çalışma başlattık. Peyzaj mühendislerimiz burayla ilgili hazırlıklarını tamamladı. Gelecek yıl da piknik için buraya gelirseniz buraları tanıyamayacaksınız" dedi.

Narin hepimizi derinden yaraladı

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin'in acısını herkesin yüreğinde hissettiğine dikkat çeken Başkan Kepenek, "8 yaşındaki bir kız çocuğumuza amcası ve aile fertleri tarafından böyle akıl almaz şeylerin yaşatılması kabul edilir bir şey değil. Böylesi sapkın düşünceler sonrası ortaya çıkan bu olay herkes gibi bizleri de çok üzdü, yüreğimizi yaraladı. Burada anne ve babalarda var. Lütfen çocuklarımızla daha çok ilgilenelim. Onların her zamankin den daha çok yanlarında olalım. Bu tür olayların yaşanmaması için herkesin üzerine düşen görevler sorumluluklar var. Narin'e Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek: Narin hepimizi derinden yaraladı - Son Dakika

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