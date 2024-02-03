Honaz Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 70 Zam Yapıldı

Politika

Honaz Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan protokol çerçevesinde, belediye çalışanlarına yapılacak olan zam oranı kararlaştırıldı. Belediye çalışanlarına yüzde 70 zam yaptıklarını müjdeleyen Başkan Yüksel Kepenek, "Tabi ki eksikliklerimiz olacak ama hayatında hiç temizlik yapmamış insanlar, ellerine süpürge almamış insanlar, sosyal mecralardan dolu çöplerin fotoğraflarını çekip atıyorlar. Bizi karalamaya çalışıyorlar" dedi.

Honaz Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında maaş zamlarına ilişkin protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında belediye personeline yapılacak zamda belli oldu. Yapılan sözleşme çerçevesinde belediyede çalışan personelin alacağı en düşük maaş 21 bin 536 TL oldu. Düzenlenen programda konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, belediye işçilerinin nasırlı elleri ve alın teriyle hizmet verdiğini söyledi. Göreve geldiklerinde Honaz Belediyesinde çalışan personellerin sendikal haklarının olmadığını dile getiren Başkan Kepenek, sendikasız çalışanın olmadığı bir belediye haline geldiklerini ifade etti.

Maaşların zamanında ödendiği bir belediye haline geldiklerini vurgulayan Başkan Kepenek, çok çalışanı olması nedeniyle hedef olduklarını söyledi. Belediye personeline dönerek 'Aranızda boş yatan var mı?' sorusunu yönelten Başkan Kepenek, "Biz geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi çeşitli mahallelerde 75 dönüm parkı bize devretti. Aynı zamanda Sağlıklı Yaşam Merkezi, kitap kafe, doğum merkezi, kreşler gibi pek çok birim açtık. 14 tane araç aldık, bunlara şoför aldık. Honaz Belediyesi her alanda hem yeni birim açtı hem de yeni personele ihtiyaç duydu. İşsizliğin en yoğun olduğu dönemde bizi fazla işçi çalıştırmakla suçluyorlar. Ne büyük tezat. Bizim böyle bir gücümüz olduktan sonra gelecekle ilgilim kaygımız yok. İnsanların kolaylıkla sağlık ve eğitime eriştiği, mutlu olduğu bir Honaz oluşturduk" dedi.

"O çöpü temizleyen işçiye hiç mi saygınız yok?"

Sosyal medya üzerinden kendilerini karalamaya çalışanların olduğunu ve bu girişimlerini saygısızlık olarak adlandırdığını söyleyen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Tabi ki eksikliklerimiz olacak ama hayatında hiç temizlik yapmamış insanlar, ellerine süpürge almamış insanlar sosyal mecralardan dolu çöplerin fotoğraflarını çekip atıyorlar. Bizi karalamaya çalışıyorlar. Oysa biliyorlar ki 15-20 dakika sonra çöp kamyonumuz orayı temizleyecek. Bunları yaparak bizleri yıpratmaya çalışıyorlar. Ancak kendileri yıpranırlar. Benim çalışanımın alın teriyle alay etmek, onları yok saymak başta onlara saygısızlık ama en önemlisi kendilerine saygısızlık olarak adlandırıyorum. O çöpler mahallede yaşayanların çöpleri. O fotoğrafı çekenlerde o çöpleri atanlar. 10 dakika sonra gelip o çöpü temizleyen işçiye hiç mi saygınız yok?" ifadelerini kullandı.

"Maaşlar arkadaşlarınıza tam yüzde 70 zam yaptık"

Belediye personeline verilecek zam oranını da açıklayan Başkan Kepenek, "Maaşlar arkadaşlarınıza tam yüzde 70 zam yaptık. Bu size verilen değerin bir göstergesi. Aynı zamanda bu maaş büyük bir sorumluluk. Bu parayla çocuklarınıza ailenizin geleceğine yatırım yapacaksınız. Bir belediye düşünün yılda en fazla 2 ya da 3 prim verir. Biz yılda 5 kez prim veriyoruz. Bunu yapan başka belediye yok. Güle güle harcayın, çocuklarınızla mutluluk içinde harcayın. Bu zor şartlarda çalışarak evinize para götürüyorsunuz. Sizin bu aldığınız parada gözü olanlar, çok işçi çalıştırıyorlarmış, daha az işçi ile belediyeyi yöneteceklermiş. Buyursunlar gelsinler, bizim verecek belediyemiz yok. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Sendika aidatı kesildikten sonra en düşük maaş net 21 bin 536 lira maaşınız olacak. Asgari ücretin maaş oranının yüzde 26,6 fazlası" şeklinde konuştu.

Sendikalarının hiçbir yerden talimat veya emir almadığı vurgusunda bulunan Belediye-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Uğur Cihan, "Kim bize bir adım atıyorsa, bize değer veriyorsa, bizim çocuklarımızı kendi çocukları gibi değerli görüyorsa biz onu başımızın üstünde taşırız. Yüksel Başkanımızın da yanındayız, başımızın üzerinde yeri var. 31 Mart seçimlerinden sonra daha güzel sözleşmelerin altına imza atacağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ