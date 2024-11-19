Hong Kong'da 45 Aktivist 10 Yıla Kadar Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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Politika

Hong Kong'da 45 Aktivist 10 Yıla Kadar Hapis Cezası Aldı

Hong Kong'da ulusal güvenlik davasında 45 aktiviste 4-10 yıl hapis cezası verildi.

19.11.2024 11:56
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Hong Kong'da görülen ulusal güvenlik davasında 45 aktivist, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Hong Kong'da, ulusal güvenlik yasasını ihlal etmekle suçlanan aktivistlerle ilgili davada karar açıklandı. Yüksek Mahkeme, ulusal güvenlik davasında 45 aktivistin hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla 4-10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Davada aktivistlerin planlarının başında yer aldığı belirtilen eski hukuk akademisyeni Benny Tai, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 2 kişi ise beraat etti.

Yasama Konseyi seçimleri için adayları belirlemek amacıyla 2020'de resmi olmayan bir "ön seçim" düzenleyen aktivistler, ulusal güvenlik yasasını ihlal etmekle ve seçilmeleri halinde hükümeti devirme planı yapmakla suçlanmıştı. 2021'de 47 demokrasi yanlısı aktivist gözaltına alınmıştı.

Batılı hükümetler ve ABD söz konusu davayı eleştirirken, Çin ve Hong Kong hükümetleri ise 2019'daki demokrasi yanlısı kitlesel protestoların ardından düzeni sağlamak için ulusal güvenlik yasalarının uygulanmasının gerekli olduğunu ve davada yasalara uygun hareket edildiğini belirtmişti.

Hong Kong'da 2020'de kabul edilen Pekin merkezli Ulusal Güvenlik Yasası ile "hükümeti yıkmaya teşebbüs", "vatana ihanet" ve "ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemler" suç haline gelmişti. Hong Kong'da 2019'da suçluların Çin ana karasına iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, kitlesel olarak protesto edilmişti. - HONG KONG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hong Kong'da 45 Aktivist 10 Yıla Kadar Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

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