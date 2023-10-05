HSK, 242 hakim ve savcının terfi ettiğini duyurdu - Son Dakika

HSK, 242 hakim ve savcının terfi ettiğini duyurdu

HSK, 242 hakim ve savcının terfi ettiğini duyurdu
Son Güncelleme: 05.10.2023 14:54

Hakimler ve Savcılık Kurulu (HSK), 242 hakim ve savcının terfi ettiğini duyurdu. HSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmasının tamamlandığı ve 119 hakim ve cumhuriyet savcısının 1. sınıfa ayrıldığı, 123 hakim ve cumhuriyet savcısının ise 1. sınıf olduğu belirtildi. Terfi eden meslektaşlar kutlandı ve başarılar dildi.

HAKİMLER ve Savcılık Kurulu (HSK), 242 hakim ve savcının terfi ettiğini duyurdu.

HSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 2'nci Dairesi, 3212 Hakim ve Cumhuriyet Savcısını ilgilendiren 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmasını tamamlamıştır. 119 hakim ve cumhuriyet savcımız 1'inci sınıfa ayrılmış, 123 hakim ve cumhuriyet savcımız 1'inci sınıf olmuştur. Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar, başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika HSK, 242 hakim ve savcının terfi ettiğini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: HSK, 242 hakim ve savcının terfi ettiğini duyurdu - Son Dakika
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