HSK\'nın yeni üyeleri resmen açıklandı! İşte o isimler

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Serdar Ateş, Turan Kuloğlu, Sait Özdemir ve Bülent Küfüdür Hakimler Savcılar Kurulu üyeliğine getirildi.

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK)'nun yeni üyeleri belli oldu. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre 4 kişi HSK üyeliğine atandı.

İŞTE O İSİMLER

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Serdar Ateş, Turan Kuloğlu, Sait Özdemir ve Bülent Küfüdür Hakimler Savcılar Kurulu üyeliğine getirildi.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Atama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç'un açıklaması şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine seçilen; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür'e görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargı sisteminin daha da güçlendirilmesi adına üstlendikleri bu önemli görevde kendilerine muvaffakiyetler diliyorum.

HSK'nın yeni üyelerinin adaletin tecellisi yolunda başarılı çalışmalara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."