TBMM Genel Kurulunda, HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever seçildi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, Havvanur Yurtsever, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi olarak seçildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurulda, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından aday gösterilen 3 adaydan, HSK'de boşalan 1 üyelik için seçim yapılacağını duyurdu.

Adan, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonunca belirlenen aday listesini okuttu.

HSK üyeliği seçiminin gizli yapılan birinci tur oylamasına 348 milletvekili katıldı.

Seçimlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Havvanur Yurtsever 323 oy, Maliye Bakanlığı Muhakemat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Timur Borahan 7 oy, Avukat Mustafa Halit Çelik 5 oy aldı.

2 oyun boş kullanıldığı seçimde, 11 oy da geçersiz sayıldı.

Birinci tur oylamada, Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunun (400) üzerinde oya ulaşılamaması üzerine ikinci tura geçildi.

Bu turda Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu (360) arandı. İkinci tur oylamada da aranan çoğunluğa ulaşılamadığı için en fazla oy alan iki aday arasında ad çekme suretiyle üye seçimine gidildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın çektiği kurada, Havvanur Yurtsever, HSK'nin yeni üyesi olarak seçildi.

TBMM Genel Kurulunda, HSK üyeliği seçiminin tamamlanmasının ardından 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.