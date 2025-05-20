HSK Üyelik Seçimleri Başladı

TBMM Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) boşalan 5 üyelik için seçimler yapılıyor.

Genel Kurulda, HSK'de boşalan 5 üyelik için seçim yapıldı. HSK üyeliği seçiminin gizli yapılan birinci tur oylamasına 344 milletvekili katıldı, 2 boş, 20 geçersiz oy çıktı.

Milletvekillerinin kabinlere girerek oy kullanmaları ile Tasnif Komisyonunun oy pusulası sayımı işlemleri yaklaşık 1 saat sürdü.

Adayların birinci turda aldığı oylar şöyle:

Yargıtay üyeleri arasından seçilecek birinci üyelik için aday listesi:

Ömer Faruk Aydıner (41)

Fuzuli Aydoğdu (270)

Mustafa Yapıcı (9)

Yargıtay üyeleri arasından seçilecek ikinci üyelik için aday listesi:

İbrahim Temir (25)

Hakan Türkön (7)

Hakan Yüksel (283)

Yargıtay üyeleri arasından seçilecek üçüncü üyelik için aday listesi:

Seyfi Han (284)

Şerafettin Saka (15)

Ergün Şahin (14)

Danıştay üyeleri arasından seçilecek üyelik için aday listesi:

Kemal Açıkgöz (5)

Cengiz Aydemir (29)

Aysel Demirel (284)

Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek üyelik için aday listesi:

Hasan Oğuz Altınkaynak (12)

Figen Şaştım (11)

Alişan Tiryaki (293)

İlk turda Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunu, yani 400 milletvekilinin oyunu hiçbir aday alamadığı için ikinci tur oylamaya geçildi.

İkinci tur oylamada HSK üyelerinin seçimi için üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu, yani 360 milletvekilinin oyu aranacak.