HÜDA PAR'da 6 Parti Bayramlaştı

28.05.2026 16:19
HÜDA PAR, Kurban Bayramı'nda 6 siyasi parti temsilcilerini ağırlayarak kutlama yaptı.

HÜDA PAR, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programında 6 siyasi partinin temsilcilerini ağırladı.

Bu kapsamda sırasıyla, AK Parti, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Demokratik Sol Parti ve Gelecek Partisi HÜDA PAR'a ziyarette bulundu.

Partinin Genel Merkezi'nde konukları, Genel Başkan Yardımcısı Hamdin Aslan ile Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri Ahmet Karaarslan ve Muhsin Şenol ağırladı.

Partiye ilk olarak, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığında Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Yunus Emre Şahin'den oluşan heyet bayramlaşma ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı bayram tebriklerinin iletilmesinin ardından Hamdin Aslan, Gazzelilerin 4 yıldır bayram kutlayamadıklarını, bunun üzüntüsünü derinden hissettiklerini söyledi.

"Gazze'de ümmet bilinciyle hareket edilmediği, bir olunmadığı için bir kayıp yaşanıyor ve emperyalistler pervasızca davranıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İran'da aynı üzüntüyü yaşıyoruz. İsrail'in hükümranlığının kabul edilmesi isteniyor. İsrail'e karşı güçlenebilmek için birlik olunması gerekiyor." diyen Aslan, Türkiye için istediklerinin de terörün bitmesi ve şiddet sarmalının sona ermesi olduğunu kaydetti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Kurt da, Gazze, İran ve dünyanın pek çok yerinde savaşların devam ettiğini belirterek, Kurban Bayramı'nın ülkeye, bölgeye ve dünyaya sağlık ve esenlik vermesi dileğinde bulundu.

Kurt, "Türkiye'de 50 yıla yakın bir terör sarmalı var. Bunun bir şekilde bitmesi lazım. Meclis'in de ortak iradesi ile bu yönde adımlar atılıyor. Bu sürecin başlamış olması ciddi bir tehlikeyi önledi, Suriye ve İran'da bölgesel bir çatışma ortamının önüne geçildi. İstiyoruz ki, toplumsal kardeşlik ve uzlaşı sağlansın." değerlendirmesinde bulundu.

"Toplumda kutuplaşma olmadan bir ve birlikte olmalıyız"

HÜDA PAR Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programı, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Seyit Karaca, Zeynep Aydın Sudan ve partinin Disiplin Kurulu üyesi Mehmet Zeki Kaplan heyetinin ziyaretiyle sürdü.

DEVA Partisi olarak kendilerini en rahat ifade ettikleri partilerden birisinin HÜDA PAR olduğunu belirten Karaca, ev sahipliği için teşekkür etti.

Karaca, "Bayramı kutluyoruz ama Türkiye ve dünyada güle oynaya bayram yapılacak bir ortam yok. Bayramlar siyasi üslubun ve dilin ılımlı olmasına vesile olabilir. Son dönemde bazı partilerin içinde hukuksal problemler var, umuyoruz suhuletle aşılır ve gerçek ülke gündemine döneriz." ifadelerini kullandı.

İsrail ve İran'da yaşananların sona ermesini istediklerini kaydeden Karaca, her şekilde ülke olarak birlik ve beraberliğin korunmasını istediklerini söyledi.

Aslan da siyasilerin bayramları fırsat bilerek, iletişim içinde olarak, ülke sorunlarının çözümü için çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Ülkede, Laz, Türk, Çerkez, Kürt, Hanefi, Şafi şeklinde toplumda kutuplaşma olmadan bir ve birlikte olmalıyız. Emperyalistler, ülkemiz ve bölgemiz üzerinde yıllardır oyun oynuyor. Biz de bunun için huzuru sağlamalıyız, burada siyaset kurumunun çabası gerekiyor. Ülkede farklı milletten, kültürden, inançtan yaşayan insanlar var. Herkesin yaşamak istediği ve yaşayabileceği ortamı oluşturmak devletin ana görevidir. Birbirimizi ötekileştirmeden, düşmanlaştırmadan bunu yapmamız lazım."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bilal Yıldırım, Genel Başkan Danışmanı ve MKYK üyesi Melih Güner, Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ramazan Baylan da HÜDA PAR'a ziyarette bulundu.

HÜDA PAR'daki bayramlaşma programı, sırasıyla Saadet Partisi, Demokratik Sol Parti ve Gelecek Partisi'nden heyetlerin ziyaretleriyle tamamlandı.

Kaynak: AA

