HÜDA PAR'dan İsrail'e Sert Tepki

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararına tepki gösterdi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.

Ramazana rağmen Gazze'de açlığın devam ettiğini, insani yardımların engellendiğini belirten Dinç, Gazze'nin asla unutulmaması ve gündemden düşürülmemesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin girişimleriyle Gazze Barış Kurulu oluşturulduğunu anımsatan Dinç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sözde Barış Kurulu'nda sivilleri katleden (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ile onlara silah gönderen ABD'nin yer almasının kabul edilecek hiçbir tarafı yok. Adeta bir akıl tutulması var. Burada direniş hareketini silahsızlandırmak için uğraş veriliyor, baskılar yapılıyor. Burada sorun mücahitlerin elindeki silahın İsrail'in işgaline engel olmasıdır. Eğer bir silahsızlandırma olacaksa her şeyden önce soykırımcıların elinden silah alınmalıdır."

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararına tepki gösteren Dinç, İsrail'in saldırılarını ve baskınlarını kınadı.

Dinç, dini, kültürel ve sosyal hassasiyetlerin göz önünde bulundurularak kadın doğum hastaneleri ile kadın hastalıkları bölümlerinde sadece kadın hekim ve sağlık personelinin çalıştırılması gerektiğini savundu.