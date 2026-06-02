HÜDA PAR'dan Uyuşturucu Tedavisi İçin Yeni Teklif
02.06.2026 17:36
Faruk Dinç, madde bağımlılarının zorunlu tedavi görmesini ve ağır cezalar uygulanmasını önerdi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, uyuşturucu bağımlılığına ilişkin, "Madde bağımlısı kim olursa olsun kendi isteğine, hiçbir heyet raporuna bakılmadan zorunlu tedavi olma şartı gelmelidir." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kurban Bayramı'nı kutladı, kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran vatandaşlara ve vakıflara teşekkür etti.

Mersin'de yaptığı ziyaretler hakkında bilgi veren Dinç, Mut ilçesinde vatandaşların ormanlara zeytin ve meyve ağaçları diktiklerini anlattı. O arazilere ekilen ağaçların kesilmesinin istendiğini söyleyen Dinç, vatandaşların o arazileri devletten satın almayı ya da "orman vasfını yitirmiş arazi" statüsüne taşınmasını istediğini aktardı.

Dinç, kayısı fiyatlarıyla ilgili de talepler olduğunu anlatarak, "Yerli firmalar kayısı alımını geç yaparak fiyatını düşürmeye çalışıyor. Bazı vatandaşların da 'biz kayısımızı vermişiz ama 1 yıldır parasını alamıyoruz' diye şikayetleri var. Bu sorunun çözülmesi lazım." diye konuştu.

Madde bağımlılığı tehlikesinin de her geçen gün arttığını söyleyen Dinç, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin çocukları bu tehlikeyle karşı karşıya. Buna yönelik tedbir alınması lazım. Bu konuda kanun teklifi de verdik. Bunu örgütlü bir şekilde yapan uyuşturucu baronlarına karşı ağır cezai müeyyideler uygulanmasını istedik. Kamu görevlileri eğer bu işe bulaşmışlarsa bunlara da yine ağır cezalar verilmeli. En önemlisi de madde bağımlısı kim olursa olsun kendi isteğine, hiçbir heyet raporuna bakılmadan zorunlu tedavi olma şartı gelmelidir. Sadece kanunlarla bu sorunun üstesinden gelinmez, her şeyden önce ahlaklı, erdemli bir nesil yetiştirmemiz lazım."

Kaynak: AA

