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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Bugünkü görüşmemiz Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili gündemiyle bir araya geldik" - Son Dakika
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Bugünkü görüşmemiz Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili gündemiyle bir araya geldik"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Bugünkü görüşmemiz Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili gündemiyle bir araya geldik" Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bugünkü görüşmemiz sayın cumhurbaşkanımızla önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili gündemiyle bir araya...

13.12.2023 - 19:53,
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Bugünkü görüşmemiz Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili gündemiyle bir araya geldik"

ANKARA - Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bugünkü görüşmemiz sayın cumhurbaşkanımızla önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili gündemiyle bir araya geldik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu AK Parti Genel Merkezinde kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürerken kabul sonrası HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yerel seçimle ilgili görüştüklerini söyleyen Yapıcıoğlu, "Bugünkü görüşmemiz sayın Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili gündemiyle bir araya geldik. Prensip olarak Cumhur İttifakının devam etmesi yönünde bir talep ve bir irade uyuşması olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde detayları çalışacaklar, inşallah o detaylar belli olduktan sonra icab ederse yeni bir açıklama yaparız" diye konuştu.

Yapıcıoğlu, detayların zamanı gelince paylaşılacağını belirtti.

AK Parti ve HÜDA-PAR heyetlerinin belli olduğunu aktaran Yapıcıoğlu, "Efkan Ala başkanlığında AK Parti heyeti olacak. Bize de gene başkan vekilimiz İshak Sağlam başkanlığında heyet olacak. Üçer kişilik heyetler inşallah bu çalışmaları yapacaklar. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bir sonuca ulaşmak için gayret edecektir" şeklinde konuştu.

Yazıcıoğlu, heyetlerin görüşmesinin yarın ya da Cuma günü gerçekleşeceğini ifade etti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Bugünkü görüşmemiz Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili gündemiyle bir araya geldik"
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Bugünkü görüşmemiz Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili gündemiyle bir araya geldik" - Son Dakika
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