HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Birileri sanki Yunanistan'ı bazı konularda cesaretlendirip, özellikle ortamı germe konusunda tahrik ve teşvik... - Son Dakika
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Birileri sanki Yunanistan'ı bazı konularda cesaretlendirip, özellikle ortamı germe konusunda tahrik ve teşvik...

13.06.2022 16:25

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, son dönemlerde Yunanistan'ın tavırlarının, Yunanistan'ın kendi kararları olmadığını düşündüğünü belirterek, "Birileri sanki Yunanistan'ı bazı konularda cesaretlendirip, özellikle ortamı germe konusunda tahrik ve teşvik ediyor.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, son dönemlerde Yunanistan'ın tavırlarının, Yunanistan'ın kendi kararları olmadığını düşündüğünü belirterek, "Birileri sanki Yunanistan'ı bazı konularda cesaretlendirip, özellikle ortamı germe konusunda tahrik ve teşvik ediyor." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a gelen Yapıcıoğlu, gazetecilere, son zamanlarda ülkede ekonomik anlamda sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Memleketi uzun süredir dolaştıklarını anlatan Yapıcıoğlu, dile getirilen en büyük sorunlardan birinin ekonomi olduğunu, bazı kalemlerde anormal fiyat artışlarının yaşandığını dile getirdi.

Emekli ve asgari ücretlilerin geçimlerini sağlama noktasında büyük zorluk yaşadıklarını ifade eden Yapıcıoğlu, "Haziran ayının sonunda emekli maaşlarına yapılacak zamlar hesaplanırken mutlaka geçim şartları göz önünde bulundurulmalı. Mecliste grubu bulunan bütün partilere hatta bütün milletvekillerine çağrımız şudur, asgari ücret şu anda açlık sınırının altında. Asgari ücretle çalışan insanların çok önemli bir kısmı aynı zamanda bir aile geçindiriyorlar. Bunun da unutulmaması gerekir." diye konuştu.

Yunanistan'la ilgili gelişmeleri de değerlendiren Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde Yunanistan'ın tavırları, kanaatimce sadece Yunanistan'ın kendisinin karar verdiği bir şey değil. Birileri sanki Yunanistan'ı bazı konularda cesaretlendirip, özellikle ortamı germe konusunda tahrik ve teşvik ediyor. Yunanistan bu oyunlara gelmemeli."

Daha sonra İstasyon Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Yapıcıoğlu'na, Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinden Mahmut İrtem ve İnan Sur ile İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan eşlik etti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Birileri sanki Yunanistan'ı bazı konularda cesaretlendirip, özellikle ortamı germe konusunda tahrik ve teşvik...
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Birileri sanki Yunanistan'ı bazı konularda cesaretlendirip, özellikle ortamı germe konusunda tahrik ve teşvik...
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Birileri sanki Yunanistan'ı bazı konularda cesaretlendirip, özellikle ortamı germe konusunda tahrik ve teşvik...
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Birileri sanki Yunanistan'ı bazı konularda cesaretlendirip, özellikle ortamı germe konusunda tahrik ve teşvik...
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Birileri sanki Yunanistan'ı bazı konularda cesaretlendirip, özellikle ortamı germe konusunda tahrik ve teşvik...
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Birileri sanki Yunanistan'ı bazı konularda cesaretlendirip, özellikle ortamı germe konusunda tahrik ve teşvik...
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Birileri sanki Yunanistan'ı bazı konularda cesaretlendirip, özellikle ortamı germe konusunda tahrik ve teşvik...
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Birileri sanki Yunanistan'ı bazı konularda cesaretlendirip, özellikle ortamı germe konusunda tahrik ve teşvik...
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Birileri sanki Yunanistan'ı bazı konularda cesaretlendirip, özellikle ortamı germe konusunda tahrik ve teşvik...

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 'Birileri sanki Yunanistan'ı bazı konularda cesaretlendirip, özellikle ortamı germe konusunda tahrik ve teşvik... - Son Dakika

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