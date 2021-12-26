HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan emekli ve memur maaşları değerlendirmesi - Son Dakika

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Açlık sınırının epeyi altında olan emekli maaşları var. Mutlak şekilde buna çare bulunmalı. Bize göre hiçbir maaş ve emekli aylığı, açlık sınırının altında olmamalı." dedi.

Adana'da Çakmak Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Yapıcıoğlu, gazetecilere birkaç gündür kentte çiftçi, esnaf başta olmak üzere eğitimciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştüklerini söyledi.

Esnafın sıkıntısının neredeyse Türkiye'nin her tarafında aynı olduğunu dile getiren Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Ekonomik sıkıntılar var. Fiyatların dövize bağlı olarak anormal şekilde artmış olmasına paralel bir şekilde hayat pahalılığı özellikle dar gelirli kesimin belini büktü. Döviz düştü ama hala fiyatlar düşmedi. Esnafı ziyaretimizde de bunu gördük. Bazı kalemlerde düşüş var ama önemli miktarda farklı mal çeşitlerinde henüz herhangi bir indirim etiketlere yansımamış. İnşallah yakın gelecekte bu da yansırsa bir rahatlama olur."

Yapıcıoğlu, çiftçilerin de sıkıntı yaşadığını ve zor durumda olduğunu belirtti.

Yılbaşından itibaren emekli ve memur maaşlarına zam yapılacağını aktaran Yapıcıoğlu, "Açlık sınırının epeyi altında olan emekli maaşları var. Mutlak şekilde buna çare bulunmalı. Bize göre hiçbir maaş ve emekli aylığı, açlık sınırının altında olmamalı." diye konuştu.

Adana'da doğal gaz altyapı sorununun giderilemediğini vurgulayan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Adana gibi bir yerde tuhaf gelecek ama ben uzun süredir bu kadar üşümemiştim. Birileri 'Adana sıcak bir memleket, doğal gaz olmasa da çok acil bir ihtiyaç değil' diye düşünebilir ama iki gündür Adana'da yediğimiz soğuğu gerçekten belki başka soğuk memleketlerde yaşamamışızdır. Doğal gazın özellikle güzergahındaki yerleşim yerlerine bir an önce ulaştırılmasına dair haklı talepler var."