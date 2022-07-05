HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, basın toplantısında konuştu - Son Dakika
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, basın toplantısında konuştu

05.07.2022 14:06

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "HÜDA PAR, ilkelerine uygun, milletin, memleketin menfaatine olabileceğini düşündüğü bir ittifak teklifi olursa bu ittifakın içerisinde yer alabilir.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "HÜDA PAR, ilkelerine uygun, milletin, memleketin menfaatine olabileceğini düşündüğü bir ittifak teklifi olursa bu ittifakın içerisinde yer alabilir." dedi.

Yapıcıoğlu, Siirt'teki temasları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin zamanında yapılmasını beklediklerini söyledi.

Erken seçim kararının alınabilmesi için Meclis'in toplanması gerektiğine işaret eden Yapıcıoğlu, tatile giren Meclis'in toplanıp erken seçim kararını alması ve Yüksek Seçim Kurulunun hazırlıklarını tamamlamasının bahar aylarını bulabileceğini, birkaç ay için böyle bir prosedüre gerek olmadığını belirtti.

Yapıcıoğlu, HÜDA PAR'ın an itibarıyla herhangi bir ittifak içerisinde yer almadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Mevcut seçim sistemi partileri ittifak yapmaya zorluyor. Baraj endişesi taşıyan partilerin barajı aşmak için ittifak yapma ihtiyacı hissetmeleri gündeme geliyor. HÜDA PAR sadece barajı aşmak için, 'Ne pahasına olursa olsun, bir ittifak içerisinde yer alacağız.' diyen bir parti değildir. HÜDA PAR, ilkelerine uygun, milletin, memleketin menfaatine olabileceğini düşündüğü bir ittifak teklifi olursa bu ittifakın içerisinde yer alabilir. Fakat 'Ne olursa olsun bir ittifak içerisinde yer alacağız.' diye bir duruşumuz yok."

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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, esnafı ziyaret etti HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, esnafı ziyaret etti
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, basın toplantısında konuştu - Son Dakika

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