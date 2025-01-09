HÜDA PAR, Hatay'daki Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR, Hatay'daki Depremzedeleri Ziyaret Etti

HÜDA PAR, Hatay\'daki Depremzedeleri Ziyaret Etti

HÜDA PAR heyeti, depremzedeleri ziyaret ederek taleplerini dinledi ve acılarını paylaştı.

09.01.2025 16:46
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyeti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da ziyaretlerinin ikinci gününde depremzedelerle bir araya geldi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Emin Özaslan ve partililer, Kırıkhan ilçesinde, Tuzla Belediyesi Geçici Konaklama Merkezi'nde kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Depremzedelerde sohbet eden heyet, daha sonra Mimar Sinan Mahallesi'ndeki esnafla bir araya geldi.

Heyet, taleplerini dinlediği esnafa hayırlı kazançlar diledi.

Heyet adına açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Dinç, Hatay'da iki gündür çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Depremzedelerin taleplerini aldıklarını ve bunları raporlaştırıp ilgili yerlere ileteceklerini kaydeden Dinç, "6 Şubat depreminden bugüne hemen hemen her toplantımızın en önemli gündemlerinden biri deprem olmuştur. Biz depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Her zaman depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Acıları acımızdır ve bugün de aslında burada olmamız bir yönüyle bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak ve bu acıyı hafifletmek için uğraş veriyoruz." diye konuştu.

Dinç, heyet olarak deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HÜDA PAR, Hatay'daki Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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