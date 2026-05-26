HÜDA PAR Kurban Bayramı Programını Açıkladı

HÜDA PAR'ın Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, Genel Başkan Yardımcısı Hamdin Aslan ile Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri Ahmet Karaarslan ve Muhsin Şenol ağırlayacak.

HÜDA Par'ı, AK Parti, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Milli Yol Partisi, Demokratik Sol Parti ve Gelecek Partisi ziyaret edecek.

Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu ile GİK üyeleri Hamdullah Er ve Yasin Dursun da eş zamanlı olarak bu siyasi partilere konuk olacak.