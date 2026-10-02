HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, Gazze'de açık soykırım yaşandığını söyledi - Son Dakika
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HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, Gazze'de açık soykırım yaşandığını söyledi

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Haliliye'deki panelde Gazze'de gözler önünde açık bir soykırım yaşandığını söyledi. İslam dünyasının ortak irade ve tepki koyamamasını, Siyonist rejimin pervasız hareket etmesinin en önemli nedeni olarak gösterdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, " Gazze'de gözlerimizin önünde açık bir soykırım, büyük bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Bütün bunlar yaşanırken İslam dünyasının içinde bulunduğu dağınıklık ve eylemsizlik ise üzerinde ciddiyetle düşünmemiz gereken bir tablodur." dedi.

Yapıcıoğlu, Haliliye Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Selahaddin ve Kudüs Paneli"nde yaptığı konuşmada, bugün İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini, Kudüs'ün ikinci kez fethinin 839'uncu yıl dönümünü idrak ettiklerini söyledi.

Bu fethin yalnızca bir şehrin el değiştirmesi olmadığını, dağılmış bir ümmetin yeniden toparlanmasının, kaybettiği özgüveni yeniden kazanmasının ve tarihin akışına müdahale edebilecek bir iradeyi ortaya koymasının ifadesi olduğunu belirten Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle şarkın sevgili sultanı, büyük komutan ve mücahid Selahaddin Eyyubi'yi, Kudüs'ün fethinde emeği ve mücadelesi bulunan bütün kahramanları rahmetle yad ediyorum. Bugün burada, sadece tarihe mal olmuş bir hükümdarı anmak için toplanmadık. Bugün, asırlar öncesinden bugüne ışık tutan bir örnek şahsiyetin, insanlığın yönünü kaybettiği bir dönemde kutup yıldızı gibi bize rotayı gösteren bir liderin mirasını konuşmak için buradayız. Bugün Kudüs ve Mescid-i Aksa yine işgal altındadır. Filistin topraklarında zulüm, katliam ve esaret devam etmektedir. Gazze'de gözlerimizin önünde açık bir soykırım, büyük bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Bütün bunlar yaşanırken İslam dünyasının içinde bulunduğu dağınıklık ve eylemsizlik ise üzerinde ciddiyetle düşünmemiz gereken bir tablodur. Siyonist rejimin bu kadar pervasız hareket edebilmesinin en önemli nedeni İslam dünyasının ortak bir irade ve ortak bir tepki ortaya koyamamasıdır."

Kaynak: AA
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