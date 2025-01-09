Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Hulusi Akar\'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Akar, terörsüz bir Türkiye için mücadele ve diplomasi çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

09.01.2025 11:17
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Terörsüz Türkiye'yi oluşturmak bakımından çeşitli temaslar, girişimler var. Bu girişimlerin başarılı olması için Türkiye olarak elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz." dedi.

Akar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" fotoğrafını seçen Akar, "Haber" kategorisinde ise seçimini Barış Seçkin'in "Dış işleri", Ali Jadallah'ın "O bakış" ve "Patlama Anı", Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" ve Ali Atmaca'nın "Her Yer Filistin" fotoğraflarından yana kullandı.

Akar, "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk bakış", Halil Sağırkaya'nın "Abluka", Samır Jordamovıc'in "Gece Atlayışı" ve Cemal Yurttaş'ın "Gitme dur" fotoğraflarını seçerken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihlerini Hussain Ali'nin "Çamur deryası", Adsız Günebakan'ın "Armut piş" ve Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" fotoğraflarından yaptı.

Akar, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", Himanshu Sharma'nın "Güneşi yutan deve", İsa Terli'nin "Yedi tepe, 5 minare, 1 kule", Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", Hamit Yalçın'ın "Gece şehri" ve Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci" fotoğraflarını seçti.

Oylamanın ardından çalışmalarından dolayı Anadolu Ajansı'nı tebrik eden Akar, "Bu konuda yıllardan beri bu çalışmaları yapmak suretiyle bir anlamda bütün yılın muhasebesini yapma imkanı buluyoruz." dedi.

Terörsüz Türkiye

Akar, AA muhabirinin, terörün sonlandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu üzerine "terörsüz bir Türkiye" için yapılan çalışmalara dikkati çekti. Bu konunun iki başlığı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bunlardan birincisi, Silahlı Kuvvetlerimizin, Mehmetçiğin sahada yaptığı mücadele. Bu konuda son derece azimli ve kararlıyız. Allah'a çok şükür, her şeyimiz var, buna da muktediriz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek. Diğer taraftan da diplomasiyle, siyasetle bunları konuşmak ve görüşmek suretiyle terörsüz Türkiye'yi oluşturmak bakımından çeşitli temaslar, girişimler var. Bu girişimlerin başarılı olması için Türkiye olarak elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Bu yapılan çalışmalar birleşmek suretiyle terörsüz Türkiye ve ülkemizde 86 milyon vatandaşımız hayatını rahat, huzur ve güven içinde yaşayacak. Buna çalışılıyor."

Suriye'de son dönemde yaşananlara ilişkin soru üzerine Akar, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Akar, "Bizim amacımız, dileğimiz hem siyasal bütünlüğe, hem toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye'nin olması. Dostumuz, kardeşimiz bu ülkenin de refah ve güven içinde yaşamasına gayret gösteriyoruz. Bu konuda da elimizden gelen gayreti başlangıçtan itibaren gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Amacımız, dileğimiz Suriye ile iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, bundan sonra da onların kuracakları demokratik bir düzen içerisinde bağımsız, egemen bir Suriye ile karşılıklı hak ve menfaatlerimizi koruyacak şekilde iş birliğimizin devam etmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Hulusi Akar, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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