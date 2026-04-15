Hürmüz Boğazı'ndaki Gemiler İçin Çalışmalar Sürüyor

15.04.2026 12:38
Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki 8 geminin çıkarılması için Dışişleri'nin koordinesinde çalışmalar yapıldığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere ilişkin, "Geri kalan 8 gemimizi çıkarmayla ilgili çalışmaları Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz." dedi.

Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde Meclis'te gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere ilişkin bir soru üzerine Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda toplam 15 tane gemimiz vardı, 3 tanesini çıkardık. Geri kalan 12 geminin 4 tanesinin çıkma talebi yok. Niye yok? İki tanesi enerji üreten gemi. Diğer ikisi de gemiden gemiye yük aktaran gemi. Dolayısıyla orada zaten faaliyetlerine devam ediyorlar veya edecekler. Çıkma talepleri yok. Geri kalan 8 gemimizi çıkarmayla ilgili çalışmaları Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir soru üzerine, "Anadolu Ajansı'nda bütün soruları cevapladım. Herhalde yeterli olmuştur." ifadesini kullandı.

O tarihten bu yana bir gelişme olup olmadığı yönündeki soruya karşılık Fidan, "Bekliyoruz. Temaslar var dünden beri takip ettiğimiz. Basınla paylaşıyoruz. Bekliyoruz." yanıtını verdi.

Bakan Fidan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, ABD/İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda değerlendirmesi anımsatılarak görüşünün sorulması üzerine, "Geçen gün programda da basın toplantısında da açıkladım. Bundan sonra olursa yine açıklayacağım." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Denizcilik, Politika, Son Dakika

Advertisement
