Hürmüz Boğazı'nın Açılması ABD'ye Bağlı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının İran-Umman müzakereleriyle ilgili olmadığını, ancak ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı olduğunu ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhebi İran medyasına yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazına ilişkin konuştu. Sözcü Muhebi, "Bizim için Hürmüz Boğazı sadece ekonomik bir su yolu değil, aynı zamanda coğrafi ve stratejik bir güç unsurudur. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın özel mekanizmalarına ve şartlarına bağlıdır, İran ile Umman arasındaki müzakerelerle hiçbir ilgisi yoktur" dedi. Muhebi, boğazın açılmasının ABD'nin "İran'ın şartlarını tamamen kabul etmesine ve bölgesel müzakerelere müdahale etmeyi bırakmasına bağlı olduğunu sözlerine ekledi. Muhebi, "ABD, İran'ın şartlarını kabul ettiği anda Hürmüz Boğazı kesinlikle açılacaktır" dedi.

Ne olmuştu?

ABD'li bir yetkili dün yaptığı açıklamada, İran ve Umman arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, Hürmüz Boğazı'nın yakında yeniden açılabileceğini belirtmişti.