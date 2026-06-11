ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın kapatıldığını açıkladığı Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı transit geçişe açık kalmaya devam ediyor. Boğazdan geçen ticari gemiler için güvenli geçiş yolları oluşturuldu" ifadelerine yer verdi.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, dün gece gerçekleştirilen ABD saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise buna ilişkin farklı bir açıklama yaptı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı transit geçişe açık kalmaya devam ediyor. Boğazdan geçen ticari gemiler için güvenli geçiş yolları oluşturuldu. Bu geçiş yolları, İran'a yönelik ablukayı ihlal etmeyen tüm gemilere açık. Son iki ay içinde yüzlerce gemi geçiş yaptı. ABD güçleri, İran kaynaklı saldırılara karşı savunma pozisyonunda bulunuyor. İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor" denildi. - WASHINGTON