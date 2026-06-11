Hürmüz Boğazı Transit Geçişe Açık - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı Transit Geçişe Açık

11.06.2026 20:30
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ABD CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nın güvenli geçiş yollarının açık olduğunu duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın kapatıldığını açıkladığı Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı transit geçişe açık kalmaya devam ediyor. Boğazdan geçen ticari gemiler için güvenli geçiş yolları oluşturuldu" ifadelerine yer verdi.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, dün gece gerçekleştirilen ABD saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise buna ilişkin farklı bir açıklama yaptı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı transit geçişe açık kalmaya devam ediyor. Boğazdan geçen ticari gemiler için güvenli geçiş yolları oluşturuldu. Bu geçiş yolları, İran'a yönelik ablukayı ihlal etmeyen tüm gemilere açık. Son iki ay içinde yüzlerce gemi geçiş yaptı. ABD güçleri, İran kaynaklı saldırılara karşı savunma pozisyonunda bulunuyor. İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor" denildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hürmüz Boğazı Transit Geçişe Açık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Duygu Aslan Duygu Aslan:
    ben bu bölgede ticaret yaptığım zamanlar farklı durumlardı böyle gerilim olmaz dı şimdi daha hassas hale gelmiş her şey umarım durulur 0 0 Yanıtla
  • Serdar Bora Erdal Serdar Bora Erdal:
    ya bu tür durumlar ticaret yapan insanları çok etkiliyo valla ben de işim gereği takip ediyom bu konuları fiyatlar anında artıyo ve sonra da düşmüyo anlayan biliyo 0 0 Yanıtla
  • Habil Bektaş Habil Bektaş:
    aileler için düşünürsek bu da bir endişe kaynağı olur sonuçta boğazdan geçen gemilerde çalışan insanlar var bunların aileleri hep endişeli olacak bence 0 0 Yanıtla
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