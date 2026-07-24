Husiler Ablukayı Yanlış Anlatıyor - Son Dakika
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Husiler Ablukayı Yanlış Anlatıyor

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Husilerin sözcüsü, Suudi Arabistan'a yönelik ablukanın hedefli olduğunu ve boğazın kapatılmadığını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Suudi Arabistan'a yönelik ablukanın yanlış anlaşıldığını belirterek, "Bazılarının öne sürdüğü gibi Babülmendep Boğazı'nın tamamen kapatılması söz konusu değil" dedi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Suudi Arabistan'a yönelik uygulanan ablukanın hedefli bir abluka olduğunu ve Babülmendep Boğazı'nın kapatıldığı anlamına gelmediğini ifade etti. Abdusselam, "Bazılarının öne sürdüğü gibi Babülmendep Boğazı'nın tamamen kapatılması söz konusu değil. Silahlı Kuvvetleri tarafından daha önce açıklandığı üzere Yemen'in tutumu, yalnızca Suudi Arabistan'ı hedef alan bir deniz ablukası uygulanmasıyla sınırlı" dedi.

Abdusselam, Suudi Arabistan'a uygulanan ablukanın nedeninin Yemen'e yönelik ablukası ile Yemen halkının güvenliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını güvence altına alacak adil bir çözümü kabul etmemesi olduğunu açıkladı.

Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik başlattığı deniz ablukası sonrası Kızıldeniz'den geçiş yapan Suudi Arabistan bayraklı "ENCELA" ve "LAYLIA" isimli petrol tankerlerini saldırı düzenlemişti.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Politika, Son Dakika

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