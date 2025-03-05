Husiler Yeniden Terör Örgütü İlan Edildi - Son Dakika
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Politika

Husiler Yeniden Terör Örgütü İlan Edildi

ABD, Yemen'deki Husileri yabancı terör örgütü (FTO) listesine yeniden aldı. Açıklama yapıldı.

05.03.2025 11:27
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husiler'in yeniden yabancı terör örgütü (FTO) listesine alındığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelirken verdiği ilk sözlerden birinin yerine getirildiği, Yemen'deki İran destekli Husiler'in "yabancı terör örgütü (FTO)" olarak ilan edildiği bildirildi. Açıklamada, "Başkan Trump'ın 14175 sayılı Kararnamesinde belirttiği gibi Husilerin faaliyetleri Orta Doğu'daki Amerikalı sivillerin ve personelin güvenliğini, en yakın bölgesel ortaklarımızın güvenliğini ve küresel deniz ticaretinin istikrarını tehdit ediyor. Husiler, 2023'ten bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ticari gemilerin yanı sıra seyrüsefer özgürlüğünü savunan ABD'li askerlere ve bölgesel ortaklarımıza karşı yüzlerce saldırı düzenledi. Son zamanlarda Husiler, ABD ve müttefik gemilerini hedef alırken, Çin bayraklı gemilerden kaçındı" ifadeleri kullanıldı. ABD'nin Husiler gibi örgütlerle ilişki kuran herhangi bir ülkeye hoşgörü göstermeyeceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ilk döneminin son günü 19 Ocak 2021'de Husiler'i terör örgütü listesine almıştı. 20 Ocak 2021'de göreve gelen Joe Biden yönetimi ise 16 Şubat 2021'de Husileri terör örgütü listesinden çıkarmış, kararın Yemen'de insani durumun kötüleşmesi nedeniyle alındığını belirtilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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