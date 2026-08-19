Husilerin Kızıldeniz Planı Uyarısı

Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinin Enformasyon Moammar al-Eryani, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki stratejik adaları kontrol altına almaya çalışarak Babülmendep Boğazı'nın kontrolünü ele geçirecek şartları oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinin Enformasyon Moammar al-Eryani, İran destekli Husiler hakkında uyarıda bulundu. Al-Eryani, Husilerin ülkenin batı kıyısındaki varlığını genişletmeye çalıştığını belirterek, "Husiler, Kızıldeniz'deki stratejik Yemen adalarını kontrol altına almaya ve Babülmendep Boğazı'nın kontrolünü ele geçirecek şartları oluşturmaya çalışıyor" dedi.

El-İryani, Husilerin askeri yığınak yaptığını belirterek, Husilerin limanlara, sivil altyapıya, gemilere ve hükümetin deniz kuvvetlerine yönelik tekrarlanan saldırılarla söz konusu planını ortaya koyduğunu söyledi.

Husiler, Yemen'de şu anda doğrudan boğaz çevresindeki kıyı bölgelerini kontrol etmiyor ancak boğazın kuzeyinde bulunan Hudeyde Limanı'nı kontrol ediyor.