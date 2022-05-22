Hyundai'den ABD'ye 5 milyar dolar yatırım kararı - Son Dakika
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Hyundai'den ABD'ye 5 milyar dolar yatırım kararı

22.05.2022 10:20
Hyundai'den ABD'ye 5 milyar dolar yatırım kararı

Güney Kore merkezli Hyundai, ABD ile teknolojideki işbirliğini güçlendirmek amacıyla 2025 yılına kadar ABD'ye 5 milyar dolar yatırım kararı alındığını açıkladı.

Güney Kore merkezli Hyundai, ABD ile teknolojideki işbirliğini güçlendirmek amacıyla 2025 yılına kadar ABD'ye 5 milyar dolar yatırım kararı alındığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Güney Kore merkezli otomotiv firması Hyundai Yönetim Kurulu Başkanı Euisun Chung ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Hyundai tarafından yapılan açıklamada, ABD firmalarıyla ileri teknolojideki işbirliğini güçlendirmek için 2025 yılına kadar ABD'ye 5 milyar dolar daha yatırım kararı alındığı belirtildi. ABD Başkanı Biden ise yaptığı açıklamada, "Hyundai sayesinde, dönüşen otomobil sektörünün bir parçası oluyor ve tüm elektrikli geleceği ABD'ye teslim etme yolunda hızlanıyoruz" dedi.

Hyundai geçtiğimiz yıl 2025 yılına kadar ABD'ye toplamda 7.4 milyar dolar yatırım kararı alındığını açıklamıştı. Bugün açıklanan yeni kararla birlikte ABD'ye toplam yatırım maliyeti 10 milyar doları geçmiş oldu.

Hyundai ayrıca geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, elektrikli araç (EV) ve pil tesisleri inşa etmek için Gürcistan'a 5,5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu. - SEUL

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Kaynak: İHA

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