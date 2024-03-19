IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Grossi, ziyaret çerçevesinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad ile bir araya geldi.
Grossi yaptığı açıklamada, "Suriye'de nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik güven inşa etmeye odaklanarak IAEA ile Suriye arasında üst düzey diyaloğu yeniden canlandırmak için çalışmaya başlamaya hazırız" dedi. - ŞAM
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Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, basın mensupları ile iftar programında bir araya gelerek 5 yıllık başkanlık dönemi boyunca gerçekleştirdiği projeleri değerlendirdi. Erdem, yaptığı duygusal konuşmada belediye başkanlığı sürecini ve hizmetlerini anlattı. Ayrıca, yapılan anketlerde Nilüfer'de yaşayan vatandaşların yüzde 82'sinin memnun olduğunu belirtti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından kente kazandırılan 15 yeni proje için toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Günel, projelerin kente hayırlı olmasını diledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'ın Belen ilçesinde yaptığı konuşmada, bu vatanın bölünmez bütünlüğü, birliği, dirliği, bayrağı ve ezanı üzerinde siyaset olmaması gerektiğini belirtti. Özhaseki, PKK'lılara yüz verilmemesi ve kafirlerle oturulmaması gerektiğini vurgulayarak, iktidar olma hevesiyle hareket eden bir grubun bu tavrının olduğunu ifade etti. Yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatan Özhaseki, amaçlarının yine hizmet olduğunu söyledi ve CHP'nin belediyecilik anlayışını eleştirerek algı belediyeciliği yapmakla suçladı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, gazetecilerin Kanal İstanbul sorusuna verdiği yanıtta, İstanbul'da deprem riski, sokak hayvanları problemleri ve ulaşım çilesi gibi öncelikli konular olduğunu belirtti. Kurum, Kanal İstanbul'un gündemlerinde olmadığını vurguladı.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, basın mensupları ile iftar programında bir araya gelerek 5 yıllık başkanlık dönemi boyunca gerçekleştirdiği projeleri değerlendirdi. Erdem, yapılan tasarruf ve düzenlemelerle borçları azaltırken yatırımları artırdıklarını belirtti. Ayrıca, yapılan anketlerde Nilüfer'de yaşayan vatandaşların yüzde 82'sinin memnun olduğunu ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iğdır'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, yerli ve milli sanayi ile teröristlere göz açtırmadıklarını belirtti. Yerlikaya, Iğdır'da yapılan operasyonlar hakkında da bilgi vererek, Türkiye genelinde göreve geldiği süre içinde 22 bin 541 operasyon yapıldığını ve 830 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar programlarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile birlikte Söke Yeni Camii Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi. Aydınlılar, Büyükşehir Belediyesi'nin yemekhanesinde hazırlanan lezzetli iftar yemekleri ve bereketli iftar sofraları için Çerçioğlu'na teşekkür etti.
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