İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: İçişleri Bakanlığı koltuğuna yüzünüzü kızartmayacak birini oturtun - Son Dakika
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İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: İçişleri Bakanlığı koltuğuna yüzünüzü kızartmayacak birini oturtun

28.12.2022 11:01
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: İçişleri Bakanlığı koltuğuna yüzünüzü kızartmayacak birini oturtun

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için birbirinden sert ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen İmamoğlu; "Sayın Soylu olmamıştır, olamamıştır. Ya konuşmam boyunca anlattığım tablonun getireceği kaosa razı geleceksiniz ya da İçişleri Bakanlığı'na yüzünüzü kızartmayacak birini atayacaksınız" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU: SAYIN SOYLU OLMAMIŞTIR, OLAMAMIŞTIR

Konuşmasında Bakan Soylu'yu hedef alan ve birbirinden sert ifadeler kullanan İBB Başkanı İmamoğlu, "Sayın Soylu olmamıştır, olamamıştır. Olmamıştır bu adam, net. Bu kişiyi göreve getiren Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Konuşmam boyunca anlattığım görev ihmalleri zincirinin sorumlusu da odur.

"ONLARCA KEZ HEM AK PARTİ'Yİ HEM DE İKTİDARI REZİL ETTİ"

Sayın Cumhurbaşkanı ya kaosa razı geleceksiniz ya da İçişleri Bakanlığı koltuğuna yüzünüzü kızartmayacak birini oturtacaksınız. Siyasi körlüğe gerek yok. İçişleri Bakanlığı kapasitesi yok. Onlarca kez hem AK Parti'yi hem iktidarı rezil etti. Üstelik bizim bildiklerimizin sizin bildiklerinizin yanında esamesi okunmaz" diye konuştu.

"BİZLER KOLAY KOLAY HAKKINI YEDİRECEK İNSANLAR DEĞİLİZ"

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Devletimizin terörle mücadelesinde nefer olmaya devam edeceğiz. Tıpkı hak, hukuk ve adaletin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu bir hukuk davası değil, siyasi davadır. Bu bir kişisel dava değil, ulusal davadır. Bu bir mağduriyet davası değil, haysiyet davasıdır. Kimse bizden susmamızı bekleyemez. Kimse teslim olmamızı beklemesin. Bizler kolay kolay hakkını yedirecek insanlar değiliz. Kimsenin hakkını yemedik, hakkımızı da yedirmeyiz. Mücadeleden vazgeçmemiz mümkün değildir. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum."

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Son Dakika Politika İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: İçişleri Bakanlığı koltuğuna yüzünüzü kızartmayacak birini oturtun - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: İçişleri Bakanlığı koltuğuna yüzünüzü kızartmayacak birini oturtun - Son Dakika
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