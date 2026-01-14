İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, belediyede görev yapan memurlara yaklaşık 10 yıldır ödendiği belirtilen 10 bin liralık bayram ikramiyesini kaldırma kararı aldığı öne sürüldü. Karara yönelik tepkilerin ardından, uygulamanın sona erdirilmesine "yasal değil" ve "kasada para yok" gerekçelerinin gösterildiği belirtildi.
İddiaya göre İBB'de görevli memurlar, ikramiye kararını protesto etmek amacıyla perşembe günü Aksaray metro durağında saat 12.30'da basın açıklaması yapacak.
Öte yandan bayram ikramiyeleriyle ilgili tartışmalar devam ederken yılbaşından bu yana belediyede parti teşkilatından yaklaşık 700 kişinin işe alındığı iddiası da gündeme geldi.
Son Dakika › Politika › İBB'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor - Son Dakika
Yorumlar (3)