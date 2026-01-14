İBB'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İBB'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor

İBB\'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor
14.01.2026 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB'nin memurlara yaklaşık 10 yıldır ödediği belirtilen 10 bin TL'lik bayram ikramiyesini ''yasal değil'' ve ''kasada para yok'' gerekçeleriyle kaldırdığı öne sürüldü. İddiaya göre memurlar kararı perşembe günü 12.30'da Aksaray Metro'da yapacakları basın açıklamasıyla protesto edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, belediyede görev yapan memurlara yaklaşık 10 yıldır ödendiği belirtilen 10 bin liralık bayram ikramiyesini kaldırma kararı aldığı öne sürüldü. Karara yönelik tepkilerin ardından, uygulamanın sona erdirilmesine "yasal değil" ve "kasada para yok" gerekçelerinin gösterildiği belirtildi.

MEMURLAR PROTESTOYA HAZIRLANIYOR

İddiaya göre İBB'de görevli memurlar, ikramiye kararını protesto etmek amacıyla perşembe günü Aksaray metro durağında saat 12.30'da basın açıklaması yapacak.

"700 KİŞİ İŞBAŞI YAPTI" İDDİASI DA GÜNDEMDE

Öte yandan bayram ikramiyeleriyle ilgili tartışmalar devam ederken yılbaşından bu yana belediyede parti teşkilatından yaklaşık 700 kişinin işe alındığı iddiası da gündeme geldi.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet yılmaz Ahmet yılmaz:
    her zaman çalışanın yaninda oldugunu soyleyen özgür özel bunu ögrenince ne yapacak cok merak ediyorum 2 1 Yanıtla
  • Ahmet yılmaz Ahmet yılmaz:
    eşim ibb de memur kandillerde kandil simidi bayramlarda cikolata verilirdi onu bile kestiler... 0 0 Yanıtla
  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    calarsan olmaz tabii kasada para kurum efendi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kur’an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada Kur'an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular
Konyasporlu Adil Demirbağ’dan bahis itirafı Konyasporlu Adil Demirbağ'dan bahis itirafı
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Korkutan görüntüler Deniz bir günde 50 metre çekildi Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı

14:54
Ünlü yorumcudan bomba Mourinho iddiası: Otelde sevgilisiyle...
Ünlü yorumcudan bomba Mourinho iddiası: Otelde sevgilisiyle...
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 15:01:05. #7.11#
SON DAKİKA: İBB'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.