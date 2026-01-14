İBB\'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, belediyede görev yapan memurlara yaklaşık 10 yıldır ödendiği belirtilen 10 bin liralık bayram ikramiyesini kaldırma kararı aldığı öne sürüldü. Karara yönelik tepkilerin ardından, uygulamanın sona erdirilmesine "yasal değil" ve "kasada para yok" gerekçelerinin gösterildiği belirtildi.

MEMURLAR PROTESTOYA HAZIRLANIYOR

İddiaya göre İBB'de görevli memurlar, ikramiye kararını protesto etmek amacıyla perşembe günü Aksaray metro durağında saat 12.30'da basın açıklaması yapacak.

"700 KİŞİ İŞBAŞI YAPTI" İDDİASI DA GÜNDEMDE

Öte yandan bayram ikramiyeleriyle ilgili tartışmalar devam ederken yılbaşından bu yana belediyede parti teşkilatından yaklaşık 700 kişinin işe alındığı iddiası da gündeme geldi.