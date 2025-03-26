İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş - Son Dakika
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Politika

İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş

İBB\'de Cumhur İttifakı\'nın bir üyesi, Nuri Arslan\'a oy vermiş

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB'de yapılan başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Nuri Arslan 177 oy alarak kazandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhur İttifakı'ndan bir meclis üyesinin de Arslan'a oy verdiğini söyledi. Çelik, " 1 kişi de olsa içlerinde vicdanlı insanların da olduğunu kanıtlayan Cumhur İttifakı Meclis Üyesi'ne de teşekkür ederim." dedi.

26.03.2025 17:56
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Yolsuzluk ve terör soruşturmasında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı. Terör soruşturmasında adli kontrol kararı uygulanan İmamoğlu İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.

CHP'NİN ADAYI NURİ ARSLAN İBB BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İmamoğlu'nun yerine başkanvekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Nuri Arslan 177 oy alarak başkanvekili seçildi. AK Parti Grubu'nun adayı Zeynel Abidin ise 125 oyda kaldı.

İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş

CUMHUR İTTİFAKI MECLİS ÜYESİ DE ARSLAN'A OY VERMİŞ

Seçimin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhur İttifakı'ndan bir meclis üyesinin de Arslan'a oy verdiğini belirtti. Çelik şunları söyledi: "Bugün yapılan İBB Başkan Vekilliği seçiminde birlik içerisinde Nuri Aslan'a oy veren 174 CHP, 2 bağımsız meclis üyesine teşekkür ederim. Ayrıca Ramazan Ayında hak yenmesini içine sindiremeyen ve 1 kişi de olsa içlerinde vicdanlı insanların da olduğunu kanıtlayan Cumhur İttifakı Meclis Üyesi'ne de teşekkür ederim."

İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş

Ekrem İmamoğlu, Nuri Arslan, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bilgehan Göktürk:
    Helal olsun,adalet duygusunu kaybetmemiş insanlar var,demek ki... 102 36 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Aynen ne güzel fırsat işte, başkanınizin yolsuzluktan alındığını bak öğrenmiş oldunuz.... 48 72 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    helal süt emmiş demekki 67 21 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    biraz bekleyin isin aslı ortaya çıkar. yalan çok bunlarda. 2 senedir istiklal AVM olan yere zorlu AVM diyop boykotla adını değiştirdiğini söyleyen günübirlik yalancı özgür. utanmanin zerresi yok bunlarda. yalandan bakü yapmislar 33 36 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    kale içten yıkılır :) 34 15 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Şeref parayla değil 18 5 Yanıtla
  • 1Belinay:
    sizde vicdan ne gezer 10 9 Yanıtla
  • Sk 06:
    doğru yolu gören birileri var demektir 4 7 Yanıtla
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