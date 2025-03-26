Yolsuzluk ve terör soruşturmasında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı. Terör soruşturmasında adli kontrol kararı uygulanan İmamoğlu İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İmamoğlu'nun yerine başkanvekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Nuri Arslan 177 oy alarak başkanvekili seçildi. AK Parti Grubu'nun adayı Zeynel Abidin ise 125 oyda kaldı.
Seçimin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhur İttifakı'ndan bir meclis üyesinin de Arslan'a oy verdiğini belirtti. Çelik şunları söyledi: "Bugün yapılan İBB Başkan Vekilliği seçiminde birlik içerisinde Nuri Aslan'a oy veren 174 CHP, 2 bağımsız meclis üyesine teşekkür ederim. Ayrıca Ramazan Ayında hak yenmesini içine sindiremeyen ve 1 kişi de olsa içlerinde vicdanlı insanların da olduğunu kanıtlayan Cumhur İttifakı Meclis Üyesi'ne de teşekkür ederim."
Son Dakika › Politika › İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş - Son Dakika
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