İBB\'de Cumhur İttifakı\'nın bir üyesi, Nuri Arslan\'a oy vermiş

Yolsuzluk ve terör soruşturmasında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı. Terör soruşturmasında adli kontrol kararı uygulanan İmamoğlu İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.

CHP'NİN ADAYI NURİ ARSLAN İBB BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İmamoğlu'nun yerine başkanvekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Nuri Arslan 177 oy alarak başkanvekili seçildi. AK Parti Grubu'nun adayı Zeynel Abidin ise 125 oyda kaldı.

CUMHUR İTTİFAKI MECLİS ÜYESİ DE ARSLAN'A OY VERMİŞ

Seçimin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhur İttifakı'ndan bir meclis üyesinin de Arslan'a oy verdiğini belirtti. Çelik şunları söyledi: "Bugün yapılan İBB Başkan Vekilliği seçiminde birlik içerisinde Nuri Aslan'a oy veren 174 CHP, 2 bağımsız meclis üyesine teşekkür ederim. Ayrıca Ramazan Ayında hak yenmesini içine sindiremeyen ve 1 kişi de olsa içlerinde vicdanlı insanların da olduğunu kanıtlayan Cumhur İttifakı Meclis Üyesi'ne de teşekkür ederim."