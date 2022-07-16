İBB hesabından paylaşıldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anma etkinliğinin kalabalık olmadığını iddia etti

15 Temmuz FETÖ'cü kanlı darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediye binasının yan tarafında bulunan Saraçhane Parkı'nda anma etkinliği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

"PARKIN İÇİNDE İNSANLAR VAR, SOKAĞA TAŞMADI"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise saat 17:00 sıralarında İBB binasına gelerek alınan önlemleri yerinde denetledi. Dört yere büfe kurulduğu bilgisini alan İmamoğlu, "Anladığım kadarıyla parkın içinde insanlar var, sokağa taşmadı. 'Millet burayı bilmez' diyeceğim ama gelmişler, iyi. En azından vatandaşımızı ağırlamış olduk, Büyükşehir Belediyesi'nin bahçesinde. Ben, 'Saraçhane' deyince önümüze kadar kalabalık gelir sandım" dedi. İmamoğlu'nun bu sözleri bir kamera tarafından kayda alınarak İBB Haber hesabından paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I BEKLEDİ

Daha sonra makamına geçen İmamoğlu, program bitimine kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyeceğini belirterek "Biz, bekleyelim söz verdiğimiz gibi. Cumhurbaşkanımızı ağırlamaktan gurur duyarız" ifadelerini kullandı.

PROGRAM BİTİMİNDE SİTEM ETTİ

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nu ziyaret etmeden alandan ayrıldı. Konuyla ilgili bir açıklama daha yapan İmamoğlu, "Açıkçası tabii ki bekledim. Biz, ayrıca miting sürecinde de bazı hizmetlerimiz vardı, onları takip ettik. Dört noktada mobil büfelerimizle vatandaşlarımıza hizmet verdik. Çevre temizliği ve onun gibi süreçleri özenle arkadaşlarım yönettiler. Yani kusursuz bir alan oluşsun diye. Elbette ki benim duygularım bana bunu söylüyor. Buraya miting kararını alan Cumhurbaşkanı'nın, aynı şekilde geçmişte, bugün hizmet etmiş olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu belediyeyi ziyaret etmesini -ki belediye en fazla saldırıya uğramış noktalardan biri, şehitlerimiz var burada, gazilerimiz var burada- buraya gelmesini arzu ederdim ama kendi takdirleri böyleymiş, saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.