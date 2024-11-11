İBB Meclisi'nde çıkan kavgada yumruklar konuştu - Son Dakika
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Politika

İBB Meclisi'nde çıkan kavgada yumruklar konuştu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı olağan toplantısında CHP ve AK Partililer arasında kavga çıktı. Kavgada, parti üyeleri birbirine yumruklarla saldırdı, su şişeleri havada uçuştu.

11.11.2024 17:31
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İBB Meclisi'ndeki kavga AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un Meclis Başkanı Nuri Arslan'ın meclisi taraflı yönettiğini iddia etmesiyle başladı.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİNE SÖZ HAKKI VERİLMEDİ

İBB Meclisi Kasım ayı olağan toplantısında Meclis Başkan Nuri Arslan'ın, AK Parti Kartal Meclis üyesine söz hakkı vermemesi üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul söz aldı. İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Nuri Arslan'ın tarafsız olmadığı yönünde eleştiride bulundu.

AK PARTİ SIRALARINDAN SESLER YÜKSELDİ

Okul, "CHP grubunun değil meclisin başkanısınız ona göre davranın" dedi. AK Partili üyeler de eleştirince CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, söz alarak meclis başkanının, meclisi yönetmesiyle ilgili yönetmelik maddesini okudu. Sakalar, yönetmelik maddelerini okurken, AK Parti sıralarından 'bizi meclisten mi atacaksınız' sözleri yükseldi.

MECLİSTE YUMRUKLAR KONUŞTU, SU ŞİŞELERİ HAVADA UÇUŞTU

AK Partili üyelerin tepkisi üzerine tartışma büyüdü. Hemen ardından bazı meclis üyeleri, birbirinin üzerine yürüdü. Salonda yumruklaşmaya varan arbedenin yaşandığı görülürken, bazıları da birbirlerine su şişesi fırlattı.

İBB Meclisi\'nde çıkan kavgada yumruklar konuştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İBB Meclisi'nde çıkan kavgada yumruklar konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yunuss Bayern:
    Akape kapatılsın 29 40 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    CHP bu ülkenin beka sorunudur derhal kapatılmalıdır 38 28 Yanıtla
  • Gülçin Aslan:
    Cehepenin olduğu yerde bunların olması normal. Tam bir kaos partisi 34 24 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Hepinizin tuzu kuru 23 2 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Akktorller, meclis çoğunluğu sizde olduğu zamanida çok iyi biliyoruz biz, AK demekle AK olunmu yo 13 10 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    aklımıza Seyfi Oktay ve Mehmet Moğoltay ın sözleri geliyor. " ne yapayım ülkücüleri mi alsaydım* 7 5 Yanıtla
  • Sk 06:
    akp yıllarca konuştu ne çözdü hiçbirşey etme bulma dünyası işte bitti amp 4 2 Yanıtla
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