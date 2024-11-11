İBB Meclisi'nin Kasım Toplantısı Kavgalı Geçti - Son Dakika
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Politika

İBB Meclisi'nin Kasım Toplantısı Kavgalı Geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısı, Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum konusunun gündemde olduğu sert tartışmalara sahne oldu. Toplantı sırasında meclis üyeleri arasında yumruklar ve su şişeleri havada uçuştu.

11.11.2024 23:38
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Kavgalı İBB Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısı sona erdi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısı, kavgalı anlara sahne olduktan sonra tamamlandı.

Bugün gerçekleştirilen ve Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum konusunun ön planda olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda tansiyon yükseldi. Meclis üyeleri arasında yaşanan sert tartışmalar sırasında yumruklar ve su şişeleri havada uçuştu. Gerginliğin ardından toplantıya bir süre ara verildi ve olayların yatışmasıyla oturum kaldığı yerden devam etti. Gündemdeki maddelerin görüşülmesiyle toplantı sona ererken, bir sonraki toplantının 13 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacağı açıklandı.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Kayyum, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB Meclisi'nin Kasım Toplantısı Kavgalı Geçti - Son Dakika

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