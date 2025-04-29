İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltılar

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun bir oteldeki görüşmesi öncesi kameraların bantla kapatıldığı iddiası üzerine, otel müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında, 'Suç delillerini yok etme' suçundan gözaltı kararı verildi.

Ayşe GÜREL/ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Yılmaz, Yıldız, Soytekin, Keleş ve Köksal ile görüşmesinden önce korumalarının, görüşmenin yapıldığı alanı gören kameraları bantla kapattığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu suç tarihlerinde otelin müdürü olan Sinan Udil ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan gözaltı kararı verildi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda Osman Gündüz Bora Oğurlu gözaltına alınırken, Sinan Udil'in yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.