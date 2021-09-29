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İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi - Son Dakika

İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi

29.09.2021 07:52

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında Suriyeli göçmenler hakkında konuşurken duygu dolu anlar yaşadı. 2015 yılında kaçmak isterken boğulan ve cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeği hatırlayan Kalın, konuşmasını sürdüremedi. Kalın'ın zorlandığını gören sunucu ise konuyu değiştirmeye çalıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün akşam Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum Programı'nın konuğu oldu.

AYLAN BEBEĞİ HATIRLAYINCA DUYGULANDI

Türkiye'deki Suriyeli göçmenler hakkında yaptığı konuşmasında, tüm dünyayı derinden sarsan Aylan bebeğin ölümünü hatırlayan İbrahim Kalın'ın gözleri doldu.

SUNUCU KONUYU DEĞİŞTİRDİ

"Binlerce insan yollarda öldü, Aylan Kurdi fotoğrafını herhalde unutamıyoruz değil mi?" diyen Kalın, sözlerine devam edemedi. Candaş Tolga Işık durumu hemen toparlayarak "Ben size başka bir şey sorayım. Siz bir duygulandınız. Tabii o fotoğraf insanlık tarihi açısından utanç verici bir fotoğraf. Hatırlayıp da duygulanmamak mümkün değil" dedi.

Kalın ise son olarak "O çocuk hepimizin çocuğu olabilirdi." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFI SEMBOL OLMUŞTU

Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri lastik botun batması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedeninin görüntüleri, Suriye'deki savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koymuş, uluslararası toplumun mülteci sorununa dikkatini çekmişti.

İbrahim Kalın, Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu konuyu değiştirdi
İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbrahim Kalın, katıldığı programda Aylan bebeğin adı geçince duygulandı, sunucu hemen konuyu değiştirdi - Son Dakika
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