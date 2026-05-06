ICE İçin İmaj Değişikliği Kampanyası

06.05.2026 01:06
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ICE'a yönelik olumsuz algıyı düzeltmek için 'ICE is NICE' kampanyası başlattı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), kamuoyundaki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile ilgili olumsuz algıyı değiştirmek için "ICE is NICE" (ICE İYİDİR) adlı imaj kampanyası başlattı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) kamuoyundaki olumsuz algısını değiştirmek için kampanya başlattı. Bakanlık, sosyal medyada "ICE is NICE" (ICE İYİDİR) adı altında bir video yayınladı. Görüntülerde ICE ajanlarının yüzlerindeki maskeleri çıkardığı ve halkla daha yakın, olumlu etkileşimler kurduğu anlar yer alırken, ICE ajanlarının yalnızca göçmenlik denetimleri değil, aynı zamanda kamu güvenliği ve toplumsal bağların güçlendirilmesindeki rolleri ön plana çıkarıldı. Görüntülerde özellikle "ulaşılabilirlik" ve "insani yaklaşım" mesajlarının öne çıkarılması dikkat çekti.

ICE, son dönemde göçmenlere yönelik sert müdahaleler ve bazı ABD vatandaşlarının da hayatını kaybettiği olaylar nedeniyle kamuoyunda yoğun tepki çekmişti. Ülke genelinde düzenlenen protestolarla sık sık hedef alınan ICE'ın kampanya ile "halka daha yakın" bir profil çizmeyi amaçladığı ifade edildi.

"NICE" tartışması yeniden gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda ICE'ın adının "Ulusal Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi" (NICE) olarak değiştirilmesini gündeme getirmişti. DHS tarafından başlatılan "ICE is NICE" sloganlı kampanya, bu önerinin ardından gelen sembolik bir iletişim adımı olarak da değerlendirildi.

Öte yandan ABD'de son 1 yılda ICE ajanları tarafından açılan ateş sonucu en az 3 ABD vatandaşı hayatını kaybetti. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
