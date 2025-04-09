İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: "Bu saatten sonra bir köpek olayı olduğunda, bir evladımız yaralandığında tartışmasız tüm teftiş ekibimizin... - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: "Bu saatten sonra bir köpek olayı olduğunda, bir evladımız yaralandığında tartışmasız tüm teftiş ekibimizin...

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: "Bu saatten sonra bir köpek olayı olduğunda, bir evladımız yaralandığında tartışmasız tüm teftiş ekibimizin görevlileri burada olacaktır" "Kimin kusuru varsa, işlem yapmamışsa, kim eksik davranmışsa, kim bunu görmemezlikten gelmişse...

09.04.2025 17:11
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: "Bu saatten sonra bir köpek olayı olduğunda, bir evladımız yaralandığında tartışmasız tüm teftiş ekibimizin görevlileri burada olacaktır"

"Kimin kusuru varsa, işlem yapmamışsa, kim eksik davranmışsa, kim bunu görmemezlikten gelmişse valimizden, belediyemizden, ilgili müdürlerimize kadar hepsi ile ilgili konuyu masaya yatıracağız"

Kars'ta sokak hayvanları masaya yatırıldı

KARS - İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, sokak köpekleriyle ilgili hayvan severlerin ve STK'ların üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kars Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Turan, burada Vali Ziya Polat, Belediye Başkan Vekili Turgay Kızılörenli, İl Özel İdaresi genel Sekreteri Fatih Tekcan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç ve Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürü Resul Gök'ün katımlıyla düzenlenen 5199 sayılı "Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği" kapsamında Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sokaklarımızda insanlarımızın öldüğü, kaçarken araç altında kaldığı, çocuklarımızın parçalandığı haberleriyle sarsılıyor. Sokak güvenliği devletin en temel işlerinden bir tanesidir. Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin sokak riski en büyük sorundur. İster sokağa davet olarak terör faaliyeti olsun, ister trafik riski olsun, ister sahipsiz hayvandan kaynaklı olsun. Ama hangi alanda olursa olsun ilk işimiz sokak güvenliğini net sağlamaktır" dedi.

Turan, "Bu konunun asla siyaset konusu olmamalıdır. Bunun bir polemik tarafı da olmaması lazım. Hatırlayın 9 ay önce bir kanun çıktı, 'katliam olacak' dediler, yürüyüş yaptılar geldiğimiz yerde bir katliam görüntüsü var mı? Bir yanlış var mı? Tüm kamu çalışanlarımız çok büyük bir özveriyle bu sorunun insan merkezli çözümü için adım atıyor, uğraşıyor. Belediyelerimiz ve Özel İdarelerimiz bu konuda yatırım yapıyor, bakım evleri ve doğal ortamlar oluşturuyor ve sokakta hayvan kalmaması için sahipsiz hayvan kalmaması için çok büyük mesailer harcıyor. Avrupa'yı birçoğunuz gittiniz, gördünüz, gezdiniz. Avrupa'da sokakta hiç kedi veya köpek görüyor muyuz? ya barınaktadır ya da sahiplenilmiş evindedir. O yüzden biz Karsımızda da hayvanlarımızın ya barınakta ya da sahiplenilmiş olarak evlerimizde olmasını talep ediyoruz. Şüphesiz bizim kültürümüzde, inancımızda eziyet haramdır, kanunlarımızda eziyet suçtur. Biz bu suçu dikkatlice takip ederken, eziyet etmeden bu işleri önerirken çocuklarımızın güvenliğini de esas alıyoruz. Geçici, hızlı, pratik barınaklar oluşturuyoruz. Doğal alanlarda etraf tellerle çevrilmiş, az masraf yaparak sonuç almış bir yerler biliyorsunuz hazırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Turan, "Bu yeni kanun belediyelerimize çok büyük görevler veriyor. Belli bir tarihe kadar şehirde sahipsiz hayvan kalmaması, tüm sahipsiz hayvanların toplanıp bu barınaklarda rehabilite edilmesi, kısırlaştırılması, yemeklerinin, sağlıklarının kontrol edilmesi gibi görevler veriyor. Binde beş bütçeden pay ayırmak gibi, ayırmak yetmez mutlaka ilgili yerlere kullanmak gibi birtakım görevler veriyor. Fakat bu görevlendirmeye rağmen işi geciktiren, yanlış yapan, yapmayan olursa da bakanlığımız adına söylüyorum ki bu saatten sonra bir köpek olayı olduğunda, bir evladımız yaralandığında tartışmasız tüm teftiş ekibimizin görevlileri burada olacaktır. Kimin kusuru varsa, işlem yapmamışsa, kim eksik davranmışsa, kim bunu görmemezlikten gelmişse valimizden, belediyemizden, ilgili müdürlerimize kadar hepsi ile ilgili konuyu masaya yatıracağız ve gereğini yapacağız. Biz artık 'bu memlekette sokakta insan öldü" ifade kullanmak istemiyoruz. 'Sokakta çocuğumuz yaralandı, parçalandı' ifadesini basında görmek istemiyoruz. Herkes görevini yapacak. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de hayvanseverlerimiz evinde sevecek. İhtiyaçsa sahiplenip, sağlık kontrolleri, kısırlaştırılması yapılıp sahiplenilecek. Ama onun dışındaki olan hepsi de mutlaka toplanıp ilgili yerlerde değerlendirilecek. Kars'taki hayvanlarımız ya sahiplenilip evde olacak ya da barınaklarımızda olacak. Tabii hayvanlarımız için çok hassas olan derneklerimiz var, vakıflarımız var. Hepsi baş göz üstüne. Biz her hassasiyeti kıymetli biliriz. Buradan çağrıda bulunuyorum; bu sürece omuz versinler. Bu süreci bir tartışmanın, bir kavganın, bir polemiğin konusu yapmasınlar. Valimiz başta tüm ekibimiz iyi niyetle bu işi toparlamak için uğraşıyoruz. Onlar destek versinler. Hayvanların toplanma süreci, rehabilitasyon süreci, bakım evlerinin giderleri süreci bir sürü farklı başlıklar var. Hepsi onumuz verebilirler. Ama bir özel başlığımızda bizim inancımızda israf haramdır. Kars'ın hiçbir lokantasında, hiçbir restoranında bir çorba kaşığının israf olmasını istemiyoruz. Bir tek ekmek parçasının kaybolmasını istemiyoruz. Toplayalım, makineler alınacak, öğütelim. Onlar hayvanlarımıza uygun bir yem haline getirerek onların beslenmesine katkı sağlayalım. Hem israfı engelleyelim hem de ekstra masraf yapmadan o canlılarımıza yaşam imkanı verelim. Dolayısıyla ben tüm sivil toplum örgütlerimizden, bu konuda hassasiyet duyanlardan da konuya ilişkin omuz vermelerini bekliyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Bülent Turan, Güvenlik, Politika, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: 'Bu saatten sonra bir köpek olayı olduğunda, bir evladımız yaralandığında tartışmasız tüm teftiş ekibimizin... - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: "Bu saatten sonra bir köpek olayı olduğunda, bir evladımız yaralandığında tartışmasız tüm teftiş ekibimizin... - Son Dakika
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