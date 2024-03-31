İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de oy kullandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de oy kullandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale\'de oy kullandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda 1015 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Turan, seçim sonrası tüm partilerin sağduyulu bir dönemi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

31.03.2024 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda 1015 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, oyunu kullanmak için Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda sandığa gitti. Bakan Yardımcısı Turan, eşi Kevser, oğlu Ali Asaf, annesi Sebahat, babası Sadettin Turan ile Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda 1015 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Hamdolsun şimdiye kadar olağanüstü bir kriz olmadı. Umut ederim bundan sonraki saatlerde de sorunsuz şekilde oylama işlemi biter. Akşam sayım işlemleri de yerine geldikten sonra halkımızın diyeceği baş göz üstüne. Milletimiz ne derse odur. Fakat şu önemli. Türkiye'miz çok yoğun seçim dönemi geçirdi son yıllarda. Bu seçimden sonra öngörülen o ki dört yıl bir daha seçim yok. İsteriz ki tüm partiler daha dikkatli daha sağduyulu meseleye bakıp, polemikten, kavgadan, gerginlikten uzak bir dönemi, dört yılı hizmet ve reform dönemi, Türkiye'mizin beklentilerini aşma dönemi olarak değerlendirelim. Herkesin bu konuda tekrar sağduyuya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Hayırlı olsun ülkemize sonuçlarımız" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Hüseyin Çetin, Bülent Turan, Çanakkale, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de oy kullandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:58 32 ilde oy verme işlemi sona erdi 32 ilde oy verme işlemi sona erdi
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:33 Şanlıurfa’da muhtarlık kavgaları 4’ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı Şanlıurfa'da muhtarlık kavgaları! 4'ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı
14:22 Bahçeli’nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu
13:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
15:36 Serenay Sarıkaya, oy kullanmaya Adana Demirspor formasıyla gitti Serenay Sarıkaya, oy kullanmaya Adana Demirspor formasıyla gitti
14:42 Şırnak’ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı Şırnak'ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı
14:41 Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı
13:50 Her seçim kombini ayrı olay Hatice bu sefer de pembe kıyafetiyle sandık başında Her seçim kombini ayrı olay! Hatice bu sefer de pembe kıyafetiyle sandık başında
13:22 AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu gazetecilerle tartıştı: Çekme oğlum AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu gazetecilerle tartıştı: Çekme oğlum
13:16 İmamoğlu: Oğlum Semih ilk kez oy kullanıyor, sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz İmamoğlu: Oğlum Semih ilk kez oy kullanıyor, sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz
12:55 Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın
12:50 Oyunu Ankara’da kullanan Bahçeli’nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 16:22:26. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de oy kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement