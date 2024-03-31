İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale\'de oy kullandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda 1015 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, oyunu kullanmak için Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda sandığa gitti. Bakan Yardımcısı Turan, eşi Kevser, oğlu Ali Asaf, annesi Sebahat, babası Sadettin Turan ile Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda 1015 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.
Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Hamdolsun şimdiye kadar olağanüstü bir kriz olmadı. Umut ederim bundan sonraki saatlerde de sorunsuz şekilde oylama işlemi biter. Akşam sayım işlemleri de yerine geldikten sonra halkımızın diyeceği baş göz üstüne. Milletimiz ne derse odur. Fakat şu önemli. Türkiye'miz çok yoğun seçim dönemi geçirdi son yıllarda. Bu seçimden sonra öngörülen o ki dört yıl bir daha seçim yok. İsteriz ki tüm partiler daha dikkatli daha sağduyulu meseleye bakıp, polemikten, kavgadan, gerginlikten uzak bir dönemi, dört yılı hizmet ve reform dönemi, Türkiye'mizin beklentilerini aşma dönemi olarak değerlendirelim. Herkesin bu konuda tekrar sağduyuya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Hayırlı olsun ülkemize sonuçlarımız" dedi. - ÇANAKKALE
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