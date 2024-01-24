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İçişleri Bakan Yardımcısı Hatay'da TOKİ konutlarını değerlendirdi - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Hatay'da TOKİ konutlarını değerlendirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Hatay'a gelerek TOKİ konutlarının son durumunu değerlendirdi. Karaloğlu, konutların yakın zamanda kuraları gerçekleştirilecek olan hak sahiplerine teslim edilmesini istedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Hatay\'da TOKİ konutlarını değerlendirdi
24.01.2024 - 17:49,  Güncelleme: 17:52
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İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, yapımı süren TOKİ konutlarının sonu durumuyla ilgili değerlendirmede bulunmak üzere Hatay'a geldi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gelip, kurum amirleri görüşen Karaloğlu, TOKİ konutlarına ilişkin bilgi aldı. Karaloğlu, yakın zamanda kuraları gerçekleştirilecek olan konutların hazır hale getirilmesini istedi. Valilikten toplantıyla ilgili yapılan açıklamada; "Valimiz Mustafa Masatlı, İçişleri Bakan Yardımcımız Münir Karaoğlu, vali yardımcılarımız, ilçe kaymakamlarımız, AFAD başkan yardımcımız ile il ve bölge kurum yetkililerinin de katılımıyla Kalıcı Konut İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bitme aşamasında olan ve kurası gerçekleştirilecek afet konutlarının hak sahiplerine tesliminin hazır hale getirilmesi için gerekli değerlendirilmelerde bulunuldu" denildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Hatay'da TOKİ konutlarını değerlendirdi - Son Dakika


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